Inizia con il simracing con il volante perfetto scontato del 34%

Entrare nel mondo del simracing, distinto dal tradizionale utilizzo del joypad, potrebbe sembrare complicato e costoso. In realtà, non è necessario investire in volanti con tecnologia Direct Drive, né disporre delle migliori postazioni di guida. Per principianti e appassionati esperti, un volante come il Logitech G923 è perfetto per godersi i giochi di corsa. Inoltre, con il Prime Day 2024 alle porte, Amazon lo offre a soli 269€ anziché 409€.

Logitech G923, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G923 è un acquisto eccellente per gli appassionati di simulazione di guida che cercano un'esperienza di gioco realistica senza uscire di casa. Questo volante da corsa è perfetto per chi possiede una PS5, PS4 o gioca su PC e desidera un controllo preciso e dinamico delle proprie vetture nei giochi preferiti. Grazie alla sua doppia frizione programmabile, offre un avviamento veloce e una visuale chiara, portando l'esperienza di gioco a nuovi livelli.

La presenza del contagiri a LED, i comandi integrati e il quadrante a 24 punti insieme al pedale del freno progressivo rendono Logitech G923 un prodotto di alta qualità, ideale per chi non vuole compromessi sulla fedeltà della riproduzione della guida. Il design sofisticato, con il coprivolante in pelle nera e pedali in metallo lucidato, si addice a giocatori esigenti che cercano, oltre alla prestazione, anche un'estetica curata nel loro setup di gioco.

La sua compatibilità con una vasta gamma di giochi di guida sia per console che per PC garantisce che gli acquirenti possano godere di un'ampia libreria di titoli. Il software Logitech G Hub amplia ulteriormente la personalizzazione, permettendo agli utenti di regolare la sensibilità del volante e i livelli di risposta. Offerto ora a 269€, rappresenta un'ottima opportunità per i gamer alla ricerca di un degno erede del Logitech G29.

Vedi offerta su Amazon