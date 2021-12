I migliori accessori per Nintendo Switch da regalare a Natale

Tra i vostri acquisti di Natale avete in programma accessori per Nintendo Switch? Siete nel posto giusto: in questa guida all’acquisto potete trovare offerte e tagli di prezzo frequentemente aggiornati fino ai fatidici giorni natalizi. Nintendo Switch è una delle console più diffuse di questa generazione, nonché una delle più versatili grazie alla sua funzione ibrida: i suoi modelli possono essere fruiti sia in modalità fissa che in portabilità. Proprio per la natura ibrida della console, Nintendo Switch è sempre accompagnata da numerosi accessori di diversa utilità e funzione.

Per supportare la portabilità, sono numerose le aziende che hanno pensato a cover e custodie protettive, utili a garantire un trasporto della console ben protetto. Le custodie sono astucci o borse con una copertura che può essere morbida o rigida, e al loro interno è possibile anche trasportare altri device legati a Nintendo Switch come i Joy-Con, i Gamepad Pro e i caricabatterie. Le cover, invece, sono protezioni in silicone o in vetro temperato nelle quali la console è sempre inserita; a volte, tali cover possono avere anche funzioni ergonomiche per garantire una presa più salda e più comoda. Le cover possono trovarsi anche solo per i Joy-Con, e alcune svolgono anche la funzione di grip alternativi per party game come Mario Tennis o Mario Kart.

Altri accessori Nintendo Switch utili sono i porta-cartucce che salvano parecchio spazio nel trasporto dei giochi senza il bisogno delle loro custodie ufficiali, ma non tutti gli accessori sono stati pensati per la portabilità; altri device molto utili, al di là di controller alternativi a Joy-Con e Gamepad Pro, sono sicuramente stand e docking station con funzioni supplementari come una semplice forma meno ingombrante o, piuttosto, la possibilità di caricare anche Joy-Con. Alcune aziende inoltre, soprattutto in questo periodo di acquisti e regali, sono molto propense a selezionare una vasta gamma di accessori Nintendo Switch da vendere in bundle a prezzi stracciati.

Prima di cominciare la nostra disamina dei migliori accessori Nintendo Switch per questo Natale, vi consigliamo di fare anche un giro tra le migliori custodie, le migliori cover e i migliori Joy-Con alternativi.

Accessori Nintendo Switch, i migliori di Natale

Micro SD

Nintendo Switch è una console molto versatile grazie alla sua portabilità, ma in termini di spazio di archiviazione non lascia molta scelta: c’è bisogno di acquistare una Micro SD per avere salvati in memoria video, foto e, soprattutto, videogiochi digitali. Dai cosiddetti Nindies, videogiochi indie che danno il massimo della loro esperienza sulla console Nintendo, ai più blasonati Tripla A, una Micro SD sarà sempre tra le vostre mire espansionistiche per ampliare lo spazio di archiviazione della piattaforma. Anche sotto Natale, potete trovare sicuramente un sacco di offerte su schede SD disponibili tra gli accessori Nintendo Switch.

» Vedi offerta su Micro SD SanDisk Extreme A2

» Vedi offerta su Micro SD SanDisk Extreme Pro A2

» Vedi offerta su Micro SD SanDisk Fungo 128 GB con licenza Nintendo Switch

» Vedi offerta su Micro SD SanDisk Stella 256 GB con licenza Nintendo Switch

Custodie Protettive

Portare in giro la vostra console vuol dire anche sottoporla ad eventuali urti, graffi e agenti atmosferici. Per fortuna tra gli accessori Nintendo Switch è presente una vasta gamma di custodie protettive, dalle più semplici e morbide (sia dentro che fuori) in grado di tenere al riparo l’intera console, a quelle più grandi e con più scomparti che riescono a facilitare il trasporto di tutti i device a essa connessi: Joy-Con, Gamepad, caricabatterie, giochi e perfino docking station. Se avete anche a cuore l’estetica, tenete d’occhio anche i tanti Attenzione alle dimensioni in questi casi, perché non tutti i modelli di Nintendo Switch potrebbero essere adatti alle custodie che state acquistando: controllate bene se il modello selezionato è per la console classica, per la Switch Lite o per la OLED.

» Vedi offerta su Custodia Protettiva Mario Kart di PowerA

» Vedi offerta su Custodia Protettiva HEYSTOP compatibile con Switch OLED

» Vedi offerta su Custodia Protettiva Case da Viaggio Bestico

Custodie porta-cartucce

Se avete una gran fornitura di videogiochi fisici di Nintendo Switch, tra i vostri accessori non possono mancare le custodie porta-cartucce. Questi astucci, morbidi o rigidi che siano, vi permettono di conservare in piccoli scompartimenti interni le cartucce dei vostri giochi e, talvolta, anche le schede Micro SD, così da poter trasportare la vostra libreria di titoli in comodità e senza grandi ingombri di spazio, lasciando a casa al sicuro gli astucci originali. Alcune di queste custodie porta-cartucce hanno anche forme che fanno gola ai fan di alcuni brand: tra i prodotti in offerta che abbiamo trovato abbiamo posto per esempio un Pokédex e un blocco ? di Super Mario.

» Vedi offerta su Custodia porta-cartucce Amazon Basics

» Vedi offerta su Custodia porta-cartucce Poké Ball di TiMOVO

» Vedi offerta su Custodia porta-cartucce Pokédex di Funlab

» Vedi offerta su Custodia porta-cartucce Blocco ? Super Mario di ZONSUSE

Cover Nintendo Switch

Un’altro metodo protettivo tra gli accessori Nintendo Switch è la cover, un tipo di protezione generalmente morbida che avvolge l’intera console anche quando non viene trasportata. Le cover sono accessori che talvolta, oltre a ben proteggere la console da urti, graffi e acqua, possono anche svolgere funzioni ergonomiche: alcune cover hanno supporti per i Joy-Con che accentuano o ampliano il grip, altre volte possono avere forme che si adattano anche alla docking station. Come per le custodie, anche le cover vanno prese su misura: controllate bene che i modelli selezionati possano adattarsi alla vostra console, che sia una Nintendo Switch base, una OLED o una Lite. Alcune cover, inoltre, sono applicabili solo a Joy-Con e controller.

» Vedi offerta su Cover Nintendo Switch trasparente HEYSTOP

» Vedi offerta su Cover Nintendo Switch ergonomica HEYSTOP

» Vedi offerta su Cover Nintendo Switch in TPU Anti-Graffio UGREEN

» Vedi offerta su Cover Joy-Con Amazon Basics

» Vedi offerta su Cover Joy-Con e Grip Volante HEYSTOP

Stand e Dock

Stand e Dock sono altri accessori Nintendo Switch che tornano molto utili anche quando non si tratta di portabilità. Gli stand alternativi a quelli in dotazione di Nintendo Switch permettono una tenuta maggiore della console in verticale quando si preferisce l’esperienza di gioco tabletop, ossia con la console sganciata dalla docking station ma fruita da più persone. Le dock invece, termine diminutivo di docking station, sono accessori Nintendo Switch che emulano il device originario della console che permette sia la carica dell’hardware, sia la connessione all’alimentazione e a uno schermo più grande o una TV. In genere le dock più preferite dagli utenti sono quelle meno ingombranti, ma ci sono anche alcuni modelli che consentono la ricarica di più device contemporaneamente.

» Vedi offerta su Dock Adattatore Powerextra

» Vedi offerta su Dock Station per Switch, 8 Joy-Con e Cartucce

Controller alternativi

La versatilità di Nintendo Switch permette anche diverse esperienze di gameplay, ma queste possibilità sono ancora più ampliate dalla straordinaria varietà di controller che molte aziende hanno ideato per far fronte a queste evenienze. Stiamo parlando di controller alternativi che ben si adattano a esperienze di gioco dove ci sono comandi ripetitivi, come nel caso del gamepad di Zexrow che ha tasti mappabili e funzioni accessorie, o degli speciali sostegni di OIVO per il VR di Nintendo Labo, dato che quello originale è fatto di… cartone.

» Vedi offerta su gamepad alternativo Zexrow

» Vedi offerta su Occhiali VR per Nintendo Labo di OIVO

Kit Accessori Nintendo Switch

Arriviamo al piatto più succulento di questa guida all’acquisto degli accessori Nintendo Switch con interi bundle e kit di accessori. Alcuni di questi consistono semplicemente negli elementi più utilizzati: custodie, cover per console e/o per i soli analogici, caricatori, stand e così via. Altri kit invece sono stati ideati per soddisfare diverse esigenze, come per esempio quelle puramente estetiche con una serie di accessori a tema, o esigenze esclusivamente funzionali, come il Kit Accessori per i party game di Orzly.

» Vedi offerta su Kit Accessori HEYSTOP

» Vedi offerta su Kit Accessori 18 in 1 di Deruitu

» Vedi offerta su Kit Accessori Essential Pack PINK di Orzly

» Vedi offerta su Kit Accessori per Party Game di Orzly