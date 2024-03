Monopoly Go ha speso in marketing più di quanto costa fare un gioco AAA

Il gioco mobile Monopoly Go, lanciato nell'aprile 2023, ha rapidamente raggiunto un enorme successo con oltre 100 milioni di download e 2 miliardi di dollari di entrate. Tuttavia, dietro questo successo si cela una spesa considerevole: Scopely, lo studio dietro al gioco, ha investito quasi 500 milioni di dollari solo in marketing, superando persino i costi di sviluppo di giochi AAA come Spider-Man 2 e The Last of Us Part II.

Con un investimento del genere c’è da pensare che tutti conoscano Monopoly Go o ne abbiano almeno sentito parlare, ma se non è così vi diciamo che è una nuova versione mobile del popolare gioco da tavolo. Ha raggiunto una popolarità incredibile, con oltre 10 milioni di giocatori giornalieri. Tuttavia, il successo non è stato raggiunto senza sacrifici: lo sviluppo è durato sette anni e il budget di marketing è stato enorme, quasi il doppio di quello di titoli di successo come Spider-Man 2 e The Last of Us Part II.

Si parla infatti di 500 milioni di dollari solo per il marketing; aggiungendo i costi di sviluppo, Monopoly Go è tra i giochi più costosi mai realizzati. Persino rispetto ad altri titoli massicci come Cyberpunk 2077, il budget di marketing di Monopoly Go è notevolmente superiore.

Il che forse getta una qualche ombra sul successo stesso del gioco: piace davvero alla gente oppure è solo l’effetto di un investimento pubblicitario senza precedenti? In effetti è sorprendente che un gioco mobile raggiunga livelli simili, e pur sapendo che la maggior parte dei giocatori sono su smartphone è qualcosa che lascia a bocca aperta.

Sicuramente Monopoly Go è un gioco eccellente, e altrettanto sicuramente ci sono voluti grandi sforzi per realizzarlo. Senza dubbio investire in marketing è sempre una buona idea, e in questo caso specifico è evidente che l’investimento si è ripagato. Ma se non avessero speso quei 500 milioni, saremmo qui a parlarne adesso?