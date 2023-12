Prezzo BOMBA sul volante Logitech G29! Oggi lo paghi 200€ in meno (-51%)

Ammettiamolo, giocare con il classico pad ai migliori giochi di guida non è il massimo, sia per quanto riguarda la simulazione realistica che per i risultati che possono raggiungere l'apice solo con l'uso di un volante e pedaliera dedicati. Se volete fare un salto di qualità da questo punto di vista, magari in vista dei regali di Natale, avete oggi l'opportunità di acquistare il popolarissimo Logitech G29 a soli 199€.

Logitech G29, chi dovrebbe acquistarlo?

Da noi etichettato come il volante da gaming adatto a tutti, il Logitech G29 è indicato per gli amanti dei videogiochi di corsa e simulazione. Questo controller diventa indispensabile per chi desidera ottenere prestazioni ottimali durante la guida, superando le limitazioni di un normale pad. Compatibile con PC e Playstation fino alla PS5, il G29 offre un livello di simulazione senza pari, a questo prezzo, grazie al suo Force Feedback e alla pedaliera a tre pedali. In particolare, il pedale del freno è progettato per replicare la pressione applicata durante una frenata in un'auto reale.

Oltre alle performance migliori che avrete alla guida, il Logitech G29 si distingue anche per la sua costruzione robusta in acciaio inossidabile e vera pelle cucita a mano, aggiungendo un tocco di realismo al vostro setup. La versatilità del G29 è ulteriormente ampliata dalla possibilità di aggiungere un cambio ad H a sei velocità, rendendolo uno dei volanti da gaming più completi sul mercato.

Nonostante il suo prezzo iniziale superiore ai 400€, il Logitech G29 è ora disponibile a soli 199€. Questa offerta potrebbe rappresentare l'ultima occasione dell'anno per ottenere questo controller a un prezzo così vantaggioso, rendendolo anche un regalo di Natale ideale per gli amanti dei giochi di guida.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

