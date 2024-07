Prime Day 2024: 10 giochi da non perdere

Torna anche quest'anno il Prime Day di Amazon. Ormai lo conoscete tutti, ma per chi ha vissuto gli ultimi anni all'ombra di un cactus deve sapere che si tratta di un periodo ricchissimo di offerte dove moltissimi prodotti Amazon vengono praticamente lanciati ai clienti. Non ci credete? Molto male perchè vi assicuro che in questo Prime Day ci sono davvero tantissimi giochi venduti a un prezzo che definire stracciato è un complimento e se volete accaparrarvi i titoli migliori del momento per Playstation, Xbox e Nintendo Switch siete capitati nel posto giusto!

In questa guida abbiamo selezionato 10 giochi da non perdere per questo Prime Day 2024 venduti ad un prezzo super scontato. In pratica è come portarsi a un anno di gaming spendendo davvero pochissimo. Prima di procedere vi ricordiamo che se volete rinnovare la vostra postazione da gaming, magari proprio in vista dei giorni di sconti in arrivo, troverete numerose proposte nelle nostre guide dedicate alle migliori scrivanie da gaming e alle migliori sedie da gaming Amazon.

IMPORTANTE: queste offerte sono valide SOLO il 16 e 17 luglio, SOLO per gli utenti Amazon Prime e SOLO per determinate console. E naturalmente sono soggette ad esaurimento scorte.

Elden Ring

Elden Ring è un videogioco d'azione RPG sviluppato da FromSoftware e pubblicato da Bandai Namco Entertainment. Rilasciato nel febbraio 2022 e nel bel mezzo di una seconda rinascita grazie all'espansione Shadow of the Erdtree, il gioco è frutto della collaborazione tra Hidetaka Miyazaki, noto per la serie Dark Souls, e George R.R. Martin, l'autore di Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Ambientato in un vasto mondo aperto chiamato Terre di Mezzo, Elden Ring presenta una ricca narrativa intrisa di mistero, tradimenti e potere. I giocatori assumono il ruolo del "Tarnished", un eroe esiliato che cerca di recuperare il frammento dell'Elden Ring e diventare l'Elden Lord. Il gioco si distingue per la sua libertà esplorativa, permettendo ai giocatori di esplorare diverse regioni, ognuna con il proprio design unico e segreti da scoprire.

Il sistema di combattimento in pieno stile soulslike combina elementi di azione in tempo reale con strategia e gestione delle risorse, richiedendo ai giocatori di padroneggiare diverse armi, magie e abilità; i boss del gioco, noti per la loro difficoltà e design impressionante, rappresentano, infatti, una sfida significativa che richiede abilità e pazienza. Con una grafica dettagliata, una colonna sonora coinvolgente e un gameplay avvincente, Elden Ring è stato ampiamente acclamato sia dalla critica che dai giocatori, consolidandosi come uno dei migliori giochi della sua generazione.

EA SPORTS FC 24

EA SPORTS FC 24 è un videogioco di simulazione calcistica sviluppato da EA Sports. Lanciato nel 2024, questo titolo rappresenta una continuazione della celebre serie FIFA, ma con un nuovo branding. Il gioco offre un'esperienza immersiva che mira a catturare l'essenza del calcio mondiale, grazie a licenze ufficiali di club, campionati e competizioni di tutto il mondo. Uno degli elementi distintivi di EA SPORTS FC 24 è il suo realismo: grazie alla tecnologia avanzata di motion capture e ai miglioramenti dell'intelligenza artificiale, i movimenti dei giocatori sono fluidi e realistici, offrendo un'esperienza di gioco a dir poco autentica.

Il titolo introduce anche nuove modalità di gioco e miglioramenti nelle modalità esistenti, come la Carriera, Ultimate Team e Pro Clubs, fornendo una varietà di opzioni per giocatori singoli e multiplayer. Ovviamente, il gioco è noto per il suo sistema di controllo intuitivo, che permette ai giocatori di eseguire dribbling, passaggi e tiri con precisione. La grafica dettagliata e le animazioni realistiche contribuiscono poi a creare un ambiente di gioco immersivo, dove ogni partita è un'esperienza unica.

Luigi's Mansion 2 HD

Luigi's Mansion 2 HD è una versione rimasterizzata del popolare videogioco di avventura e puzzle sviluppato da Next Level Games e pubblicato da Nintendo. Originariamente rilasciato per Nintendo 3DS nel 2013, questa edizione aggiornata porta il classico titolo su console moderne con grafica migliorata e nuove funzionalità. Il gioco segue Luigi, il fratello del celebre Mario, mentre esplora diverse dimore infestate per catturare fantasmi e risolvere enigmi. Armato del suo fidato Poltergust 5000, un aspirapolvere speciale in grado di catturare gli spettri, Luigi deve affrontare una serie di sfide per salvare il Professor E. Gadd e riportare la pace nelle magioni.

Luigi's Mansion 2 HD mantiene il fascino e l'umorismo del titolo originale, con personaggi vivaci e ambientazioni ricche di dettagli. La versione HD introduce texture ad alta definizione, illuminazione migliorata e effetti visivi avanzati, che rendono l'esperienza di gioco ancora più immersiva. Inoltre, il gameplay è stato ottimizzato per le nuove console, offrendo controlli più fluidi e reattivi. Con la sua combinazione di esplorazione, risoluzione di enigmi e combattimenti contro fantasmi, Luigi's Mansion 2 HD offre un'esperienza divertente e coinvolgente per giocatori di tutte le età.

Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 è un videogioco d'azione e avventura sviluppato da Rockstar Games e, sebbene sia stato rilasciato nel 2018, continua a essere uno dei migliori titoli open world sul mercato. Ambientato nel 1899, durante l'era del selvaggio West, il gioco segue le vicende di Arthur Morgan, un fuorilegge membro della banda di Van der Linde, che cerca di sopravvivere mentre il mondo attorno a lui cambia rapidamente.

Il gioco offre un vasto mondo aperto e dettagliato che spazia da montagne innevate a praterie, foreste, e città fiorenti, tutti ricchi di vita e attività. Red Dead Redemption 2 si distingue poi per il suo realismo, con un'attenzione maniacale ai dettagli e una trama avvincente che esplora temi di lealtà, onore e sopravvivenza. Il gameplay combina, invece, sparatorie in terza persona, combattimenti corpo a corpo, caccia, pesca e interazioni sociali. I giocatori possono personalizzare il loro arsenale, il cavallo e persino il look di Arthur, mentre anche le scelte morali giocano un ruolo cruciale, influenzando le relazioni con altri personaggi e il corso della storia.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un videogioco di avventura e azione sviluppato da Nintendo, rilasciato come seguito del celebre The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ambientato nel vasto mondo di Hyrule, il gioco continua a seguire le avventure di Link mentre combatte per salvare il regno dalla minaccia di un oscuro male emergente. Questo secondo capitolo amplia l'esperienza di gioco del predecessore con nuove meccaniche e una narrazione più profonda. I giocatori possono, infatti, esplorare ambientazioni ricche e dettagliate, comprese nuove aree sopra e sotto la terra; anche il sistema di combattimento e la risoluzione di enigmi sono stati migliorati, offrendo un mix equilibrato di azione e strategia.

Una delle principali novità è la possibilità di manipolare il tempo, una meccanica che consente di risolvere enigmi complessi e di cambiare il corso degli eventi nel gioco. Il mondo di Hyrule è, quindi, più dinamico che mai, con condizioni meteorologiche variabili, cicli giorno-notte realistici e una fauna selvatica interattiva. La grafica migliorata e la colonna sonora coinvolgente contribuiscono a creare un'atmosfera immersiva, mentre la trama ricca di emozioni e colpi di scena tiene i giocatori incollati allo schermo, consolidandosi come un titolo imperdibile per i fan della serie e per i nuovi giocatori.

Stellar Blade

Stellar Blade è un videogioco di azione e avventura sviluppato da Shift Up, una casa di sviluppo sudcoreana, e pubblicato da Sony Interactive Entertainment. Annunciato per la prima volta come Project EVE, il gioco è ambientato in un futuro distopico in cui l'umanità lotta per la sopravvivenza contro creature mostruose e misteriose. Il giocatore assume il ruolo di Eve, una combattente esperta dotata di abilità straordinarie, incaricata di salvare la Terra dall'invasione aliena.

Il gameplay di Stellar Blade combina elementi di combattimento frenetico con esplorazione e narrazione intensa. Eve può, infatti, utilizzare una varietà di armi e tecniche di combattimento, offrendo un'esperienza di gioco ricca e diversificata. Il design visivo del gioco è particolarmente notevole, con ambientazioni dettagliate che spaziano da città devastate a paesaggi naturali mozzafiato; la grafica di alta qualità e gli effetti visivi avanzati contribuiscono, quindi, a creare un mondo immersivo e realistico. Inoltre, la colonna sonora e il doppiaggio di alta qualità aggiungono profondità emotiva alla storia.

Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Rebirth è il secondo capitolo del remake del leggendario gioco di ruolo Final Fantasy VII, sviluppato e pubblicato da Square Enix. Segue le avventure di Cloud Strife e dei suoi alleati dopo gli eventi di Final Fantasy VII Remake, offrendo una reinterpretazione moderna della storia originale con nuove aggiunte e miglioramenti significativi. Ambientato in un vasto mondo aperto, Final Fantasy VII Rebirth espande ulteriormente l'universo di Midgar, introducendo nuove aree da esplorare, missioni secondarie e segreti da scoprire; la trama, invece, continua a seguire la lotta del gruppo contro la malvagia corporazione Shinra e l'enigmatico antagonista Sephiroth.

Il sistema di combattimento combina elementi di azione in tempo reale con strategie a turni, permettendo ai giocatori di utilizzare una vasta gamma di abilità, magie e attacchi speciali. Ogni personaggio ha un set unico di mosse e abilità, rendendo il gameplay vario e dinamico. La grafica di Final Fantasy VII Rebirth è straordinaria, con ambientazioni dettagliate, modelli dei personaggi altamente definiti e effetti visivi spettacolari. Infine, la colonna sonora, composta da Nobuo Uematsu, è una rielaborazione delle tracce classiche, arricchita da nuove composizioni che elevano l'esperienza emotiva del gioco.

Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8 Deluxe, uscito nell'aprile 2017, è una versione migliorata e ampliata di Mario Kart 8, originariamente rilasciato per Wii U nel 2014. Mario Kart 8 Deluxe offre un'esperienza di gioco adrenalinica e divertente, caratterizzata da un vasto roster di personaggi, una varietà di tracciati colorati e meccaniche di gioco innovative. Il gioco include tutti i contenuti scaricabili del titolo originale, aggiungendo nuovi personaggi come Inkling Boy e Inkling Girl di Splatoon, King Boo, Dry Bones e Bowser Jr. Inoltre, offre nuovi veicoli e tracciati, aumentando ulteriormente la varietà di gameplay.

Mario Kart 8 Deluxe si distingue per la sua giocabilità accessibile ma profonda, adatta a giocatori di tutte le età e livelli di abilità. Il sistema di guida antigravitazionale permette ai giocatori di correre su superfici verticali e a testa in giù, creando gare dinamiche e mozzafiato, mentre il gioco include modalità multiplayer sia locali che online, permettendo a un massimo di dodici giocatori di competere simultaneamente.

Una delle aggiunte più significative in Mario Kart 8 Deluxe è la modalità Battaglia completamente rinnovata, che include diverse modalità di gioco come Bob-omb Blast, Shine Thief, Renegade Roundup e Balloon Battle, ciascuna con le proprie regole e strategie. La grafica del gioco è vivida e dettagliata, con una fluidità di 60 fotogrammi al secondo che assicura un'esperienza di corsa senza intoppi. La colonna sonora, vivace e accattivante, accompagna perfettamente l'azione frenetica delle gare. Insomma, parliamo di un titolo che ancora oggi è imprescindibile per tutti i possessori di Nintendo Switch.

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy è un videogioco di ruolo d'azione sviluppato da Portkey Games e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment. Ambientato nell'universo magico di Harry Potter, il gioco offre ai giocatori l'opportunità di esplorare un mondo incantato, frequentare la scuola di magia di Hogwarts e vivere un'avventura unica. Ambientato nel 1800, molto prima degli eventi dei libri e dei film di Harry Potter, l'opera permette ai giocatori di creare il proprio studente di Hogwarts: possono, quindi, scegliere la loro Casa, partecipare alle lezioni di magia, apprendere incantesimi, preparare pozioni e scoprire creature magiche. La trama principale ruota attorno a un antico segreto che minaccia il mondo magico, e il protagonista deve esplorare la storia nascosta di Hogwarts per svelare questa minaccia.

Il gioco presenta un vasto mondo aperto che include non solo il castello di Hogwarts, ma anche i suoi dintorni, come la Foresta Proibita e il villaggio di Hogsmeade. Il sistema di combattimento combina l'uso di incantesimi con strategie di difesa e attacco, offrendo battaglie avvincenti contro una varietà di nemici, inclusi maghi oscuri e creature fantastiche. Vi è poi la grafica dettagliata e immersiva che ricrea fedelmente l'universo di Harry Potter, mentre la colonna sonora evoca l'atmosfera magica della saga.

Assassin's Creed Mirage

Assassin's Creed Mirage, annunciato come una celebrazione delle origini della serie, Mirage si distingue per il suo ritorno alle radici della saga, focalizzandosi maggiormente su stealth, parkour e assassinii, elementi chiave che hanno definito i primi giochi della serie. Ambientato nella città di Baghdad durante il IX secolo, durante l'epoca dell'apogeo della Casa della Sapienza, il gioco segue le vicende di Basim Ibn Ishaq, un personaggio già introdotto in Assassin's Creed Valhalla. In questo prequel, i giocatori scopriranno le origini di Basim e il suo percorso per diventare un maestro assassino.

Il titolo offre un'ambientazione dettagliata e vibrante, ricca di vita e di storia, con architetture e strade che riflettono accuratamente la Baghdad del periodo. I giocatori possono esplorare liberamente la città, interagendo con diversi personaggi, scoprendo segreti nascosti e completando missioni secondarie che arricchiscono la narrativa. Il gameplay di Mirage enfatizza l'approccio furtivo, permettendo di utilizzare tecniche di parkour per muoversi agilmente attraverso l'ambiente urbano, sfruttare la folla per nascondersi e utilizzare una vasta gamma di strumenti e abilità per eliminare i bersagli senza essere scoperti. Le meccaniche di combattimento sono state rifinite per offrire scontri più strategici e meno orientati all'azione frenetica.