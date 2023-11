Sconto ASSURDO su Assassin's Creed Valhalla per PC!

Ci troviamo nel pieno del secondo giorno di Black Friday di Amazon: nella nostra rassegna stampa vi stiamo segnalando quelle che sono le migliori offerte in tempo reale, tra le quali ci sono anche svariati videogiochi disponibili a prezzi stracciati. In particolare, vi segnaliamo che Assassin's Creed Valhalla Complete Edition per PC è in sconto a soli 35,00€, per un ribasso del 75% rispetto al prezzo consigliato di 139,99€!

Assassin's Creed Valhalla Complete Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Assassin's Creed Valhalla Complete Edition rappresenta il titolo perfetto per tutti i giocatori PC alla ricerca di un'avventura avvincente. Questa speciale edizione include tantissimi contenuti, tra cui, ovviamente, il gioco base, oltre al Season Pass, il pacchetto di ornamenti definitivo e Assassin's Creed Valhalla: L'alba del Ragnarok. Si tratta, dunque, di un'occasione perfetta per recuperare questo titolo che, seppur abbia qualche anno sulle spalle, rimane uno dei migliori fra gli ultimi usciti della saga Ubisoft.

Ambientato nell'Inghilterra del IX secolo, Assassin’s Creed Valhalla offre un'immersione avvincente nell'era norrena: la trama segue Eivor, un guerriero norvegese desideroso di garantire un futuro prospero al suo popolo. Per realizzare questo sogno il nostro protagonista decide di insediarsi in Inghilterra durante un periodo storico in cui la regione era frammentata in vari regni in conflitto.

Assassin’s Creed Valhalla, sviluppato sul solido fondamento del gameplay RPG open world introdotto da Assassin's Creed Origins, è un capitolo ricco e articolato che mette in primo piano l'esplorazione e il combattimento, mantenendo al contempo l'immersione storica caratteristica della serie Assassin's Creed. Parliamo, dunque, di un'offerta imperdibile per tutti gli amanti del genere, nonché di un'ottima occasione per arricchire la propria collezione di videogiochi!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!