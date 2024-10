Secretlab Titan Evo Goku Edition: ecco la sedia gaming perfetta per i fan di Dragon Ball Z!

Se siete appassionati di Dragon Ball Z e cercate una sedia da gaming che combini comfort ergonomico e stile accattivante, la Secretlab Titan Evo Dragon Ball Z Goku Edition è ciò che fa per voi. Questa edizione speciale è stata creata per celebrare il 40º anniversario del franchise, in collaborazione con Toei Animation, e si distingue per il suo design ispirato all’iconico Goku. Il tessuto SoftWeave Plus, caratterizzato da una trama resistente e traspirante, riprende i colori arancioni e blu tipici del suo Gi, con dettagli che ricordano le sue battaglie più epiche. Inoltre, un suggestivo effetto cromatico a gradiente evoca l'aura del Super Saiyan, rendendo questa sedia un must per i fan della saga.

Vedi offerta su SecretLab

SecretLab Titan Evo Dragon Ball Z, perché acquistarla?

Ergonomicamente avanzata, questa sedia da gaming offre un’esperienza di seduta altamente personalizzabile, grazie al supporto lombare 4D L-ADAPT che si adatta perfettamente alla vostra schiena, garantendo un sostegno ottimale anche durante lunghe sessioni di gioco. La base del sedile, denominata proprietary pebble seat base, distribuisce uniformemente la pressione, permettendovi di muovervi liberamente senza sacrificare il comfort. Inoltre, l’imbottitura in schiuma a freddo brevettata riduce l’affaticamento muscolare, assicurando un comfort prolungato.

Un altro tocco distintivo è la presenza dei simboli 亀 (Kame) e 界王 (Kai-oh), che rappresentano l’allenamento di Goku alla Scuola delle Tartarughe e sotto la guida di Re Kaioh. La celebre sfera del drago a quattro stelle, situata sul lato sinistro della sedia, richiama l’inizio del viaggio del protagonista, rendendo il design non solo esteticamente gradevole, ma anche ricco di significato per i fan della serie.

Disponibile sul sito ufficiale di Secretlab a un prezzo di 644€, la Titan Evo Dragon Ball Z Goku Edition è un'opzione eccellente per chi vuole unire stile e funzionalità. La sua estetica, combinata con funzionalità ergonomiche avanzate, ne fanno una delle migliori sedie gaming disponibili oggi. Se volete arricchire la vostra postazione di gioco con un pezzo esclusivo, non lasciatevi sfuggire questa occasione!

Vedi offerta su SecretLab