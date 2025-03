Suikoden I&II HD Remaster: ecco acquistarlo al miglior prezzo

Aggiornamento 6 marzo: Suikoden 1 & 2 HD Remaster è disponibile da oggi, fatelo vostro!

Konami ha finalmente annunciato il ritorno di due dei suoi più amati JRPG con Suikoden I&II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars. Questa raccolta riporta in vita i primi due capitoli della serie Suikoden, che hanno segnato profondamente la storia dei giochi di ruolo giapponesi negli anni '90. Con una grafica rinnovata e varie migliorie al gameplay, questo remaster punta a soddisfare sia i fan di lunga data che i nuovi giocatori, offrendo loro l'opportunità di immergersi nuovamente, o per la prima volta, in queste epiche avventure.

Se non vedete l'ora di giocarci siete nel posto giusto: in questo articolo non solo vi forniremo tantissime informazioni sul titolo, ma vi elencheremo anche gli store in cui preordinarlo al miglior prezzo così da riceverlo al day one e, al contempo, risparmiare qualche soldo.

Di cosa parla Suikoden I&II HD Remaster?

Suikoden I&II HD Remaster è una raccolta che include le versioni rimasterizzate dei primi due giochi della serie Suikoden, entrambi sviluppati da Konami. Il primo gioco segue la storia del figlio di un generale dell'Impero della Luna Scarlatta, che si ribella contro un regime tirannico raccogliendo 108 guerrieri noti come le Stelle del Destino.

Suikoden II, ambientato alcuni anni dopo, racconta la vicenda di due amici d'infanzia coinvolti in un conflitto tra il Regno di Highland e le Città-Stato di Jowston. Entrambi i giochi sono noti per le loro storie profonde, il sistema di combattimento a turni e la possibilità di reclutare un vasto numero di personaggi​.

Quali sono le novità rispetto alla versione originale?

Le versioni rimasterizzate di Suikoden I e II presentano numerosi miglioramenti rispetto agli originali. Tra le novità più rilevanti ci sono la grafica aggiornata in HD, con scenari di città e dungeon completamente ridisegnati. È stata aggiunta anche la possibilità di velocizzare i combattimenti e utilizzare una funzione di auto-battle, rendendo l'esperienza di gioco più fluida e moderna. Inoltre, l'interfaccia utente è stata rivisitata per adattarsi meglio agli standard attuali, e il comparto audio è stato rimasterizzato in alta definizione, preservando il fascino delle colonne sonore originali​.

Quando esce e per quali piattaforme?

Suikoden I&II HD Remaster è previsto per il 6 marzo 2025. Il gioco sarà disponibile su diverse piattaforme, tra cui PC (tramite Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Chi dovrebbe acquistare Suikoden I&II HD Remaster?

Suikoden I&II HD Remaster è un acquisto imprescindibile per i fan storici della serie che desiderano rivivere le avventure di questi classici JRPG con una veste grafica e sonora rinnovata. È anche una grande opportunità per i nuovi giocatori che non hanno mai avuto modo di sperimentare questi titoli ma sono appassionati di giochi di ruolo con storie ricche e personaggi complessi. La presenza di numerosi miglioramenti al gameplay lo rende accessibile anche a chi preferisce un'esperienza di gioco più moderna e snella​.

Suikoden 1 & 2 HD Remaster, quanto costa e dove acquistarlo

La HD Remaster è proposta al prezzo di listino di 50,98€, ma presso alcuni rivenditori è possibile trovarla anche a un prezzo più basso.

L'uscita è attesa su PC (solo digitale, tramite Steam), su Xbox Series X|S, su PS5 e su Nintendo Switch. Su console avremo sia un lancio digitale che quello in copia fisica.

PS5

Switch

Xbox Series X|S

PC