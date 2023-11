SUPER sconto su queste cuffie gaming Corsair con audio 7.1! (-38%)

Tra le varie offerte di questo Black Friday 2023, ce n'è una che oggi farà certamente la gioia di molti gamer a caccia di cuffie di qualità per giocare su PC e console. Sullo store, infatti, sono in sconto del 38% le ottime cuffie da gaming cablate Corsair HS55, originariamente vendute al prezzo di 79,99€, ma oggi acquistabili ad appena 49,99€, per quello che è uno dei prezzi più convenienti di sempre!

Corsair HS55, chi dovrebbe acquistarle?

Le Corsair HS55 sono state progettate in modo specifico per il mondo del gaming, al punto da non essere particolarmente consigliate per chi, invece, è alla ricerca di cuffie per l'ascolto della musica o di podcast. Si tratta di un dispositivo che offre davvero il meglio di sé in situazioni di gioco, e nel ricreare, dal punto di vista acustico, l'immersione in un ambiente dinamico, grazie all'ottima qualità degli speaker presenti nei padiglioni, capaci di enfatizzare i suoni bassi, e di rendere esperienze come quelle degli sparatutto una vera e propria gioia da ascoltare.

Parliamo di cuffie tecnicamente avanzate, capaci di offrire una qualità audio Dolby Surround 7.1 sia su PC che su Mac, e dotate di un microfono omnidirezionale integrato, che garantisce nitidezza ed accuratezza vocale, permettendo una comunicazione impeccabile. Tra le altre feature: un controllo del volume situato direttamente sul padiglione, per una regolazione veloce e semplice, e la presenza della tecnologia "SonarWorks SoundID", che consente di personalizzare e migliorare l'esperienza di ascolto in base alle proprie preferenze.

Lanciate sul mercato solo un anno, queste cuffie Corsair sono un prodotto di alta qualità e versatilità che, considerato il prezzo di meno di 50 euro, suggeriremmo di acquistare a chiunque voglia un headest da gaming efficiente e "che suoni bene" ma senza spendere cifre troppo esose il che, se ci pensate, potrebbe anche trasformarsi in un bel regalo di Natale!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

