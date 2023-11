Una sedia da gaming che costa meno di 100€? Eccola, ed è pure comoda

Tra i primi ad aver anticipato le offerte del suo Black Friday 2023, Mediaworld è uno store che, quest'anno, si è davvero schierato un prima linea per ciò che concerne le offerte dell'attesissimo "Venerdì nero" degli sconti, tant'è che il suo "Let's Go Black Friday" ci sta proponendo ottime occasioni in sconto sin dalla scorsa settimana, come del resto vi abbiamo già segnalato in diversi articoli.

Ebbene, tra i vari prodotti in promozione tra quelli disponibili per il suo Black Friday, Mediaworld ha oggi messo a disposizione uno sconto davvero conveniente relativo all'ottima sedia da gaming Trust GXT 701 Ryon. Un prodotto comodo e dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, in sconto oggi a soli 99,00€ rispetto agli originali 129,00€ necessari per l'acquisto!

Trust GXT 701 Ryon, chi dovrebbe acquistarla?

La Trust GXT 701 Ryon è la scelta ideale tanto per i gamer, quanto per chi passa molte ore al PC di casa per motivi di studio o di lavoro. Si tratta di un acquisto consigliato perché, come magari saprete, la frangia di mercato delle sedie da gaming, per quanto ricchissima di proposte, vanta spesso prezzi anche superiori ai 200 euro, offrendosi con prodotti che non sono proprio alla portata delle tasche di tutti.

Trust, invece, qui non solo si propone con una sedia il cui prezzo originale (129 euro) è già molto conveniente, ma che vanta un'ottima qualità dei materiali, un design sobrio e adattabile anche a contesti professionali, e soprattutto un design ergonomico e funzionale, che rende questa sedia sì conveniente, ma comunque comoda e confortevole.

Dal punto di vista del prezzo, è evidente che questa proposta Mediaworld sia davvero un'ottima occasione per chiunque sia alla ricerca di una buona sedia da gaming, visto che si tratta del prezzo più basso mai raggiunto da questo prodotto che, a 99 euro, suona quasi come regalato. La convenienza sta, inoltre, non solo nel mero prezzo, ma anche e soprattutto nella qualità generale di questa proposta Trust che, se raffrontata poi a quelli che sono i prezzi dei prodotti di punta del mercato, risulterà ancor più appetibile considerando che a meno di 100 euro è davvero rarissimo trovare una sedia comoda, ergonomica e perfetta per il gaming.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina d'acquisto del prodotto, . L'invito, come sempre, è quello di procedere quanto prima all'acquisto, giacché la richiesta potrebbe portare ad un rapido esaurimento delle scorte!

