Gli Australian Open 2026 sono ufficialmente partiti a Melbourne Park (18 gennaio – 1 febbraio), il primo Grand Slam della stagione, che apre il calendario tennistico internazionale. Tra i protagonisti più attesi del tabellone maschile c’è Lorenzo Musetti, numero 5 del mondo e uno dei principali atleti azzurri in gara. Per il suo esordio nel torneo, Musetti affronta il belga Raphael Collignon nel primo turno degli Australian Open, in un incontro dal forte interesse tecnico tra due giocatori con stili differenti.

Orario del match e dove vederlo

La partita Musetti vs Collignon è in programma martedì 20 gennaio, con inizio non prima delle 01:30 ora italiana sulla Margaret Court Arena di Melbourne. In Australia si giocherà nella tarda serata di lunedì. In Italia, i diritti per gli Australian Open 2026 sono detenuti principalmente da Eurosport, che trasmette tutti i match su Eurosport 1 e Eurosport 2 (anche in alta definizione). La copertura include partite in diretta dai campi principali, replay, highlights e analisi.

Se possiedi un abbonamento, puoi seguire l’incontro tramite:

Canali TV Eurosport (su abbonamenti satellitari o via cavo)

(su abbonamenti satellitari o via cavo) Discovery+ (streaming con scelta tra più campi in diretta)

(streaming con scelta tra più campi in diretta) DAZN (con inclusione dei canali Eurosport nel pacchetto)

(con inclusione dei canali Eurosport nel pacchetto) Prime Video Channels (aggiungendo il canale Eurosport al tuo abbonamento Amazon Prime)

(aggiungendo il canale Eurosport al tuo abbonamento Amazon Prime) TIMvision (integra i canali Eurosport)

(integra i canali Eurosport) HBO Max (ove disponibile con canali Eurosport)

Musetti vs Collignon: precedenti e contesto

Quella tra Lorenzo Musetti e Raphael Collignon sarà la prima volta assoluta che i due tennisti si affrontano in carriera, sia nel circuito maggiore che in altri tornei ufficiali. Musetti, attuale numero 5 del ranking ATP, arriva a Melbourne consapevole della sua crescita costante negli ultimi anni, con la volontà di avanzare il più possibile in uno Slam dove manca ancora il quarto di finale. Il 23enne toscano ha avuto una preparazione intensa, concludendo la stagione recente a un livello tale da raggiungere il suo miglior ranking personale.

Collignon, 24enne belga e numero 72 del mondo, è uno dei giocatori emergenti del circuito e approda al suo primo grande confronto in uno Slam con buone motivazioni e la possibilità di mettersi in mostra su un palcoscenico importante come quello di Melbourne Park. Musetti è noto per il suo gioco elegante e vario, abile nell’alternare colpi profondi e variazioni di ritmo, mentre Collignon porterà sul campo l’energia di un atleta con fisicità e freschezza giovani, pronto ad approfittare di ogni opportunità. L’incontro rappresenta un test interessante per Musetti sulla superficie in cemento, dove può esprimere al meglio il suo tennis offensivo.

Come vedere la partita tramite VPN

Se ti trovi fuori dall’Italia o vuoi accedere a servizi di streaming alternativi non disponibili nel tuo paese, una VPN può essere molto utile. Collegandoti a un server di un paese dove i diritti di trasmissione sono attivi, puoi accedere ai canali streaming locali come se fossi fisicamente lì. Questo è utile per seguire match in diretta come Sinner vs Gaston, soprattutto se il tuo abbonamento italiano non funziona all’estero.

Una volta scelta la piattaforma, basta collegarsi a un server nel paese corretto tramite la VPN, creare eventualmente un account locale gratuito e accedere allo streaming senza restrizioni geografiche. È importante sottolineare che, sebbene l’uso di una VPN sia legale in molti paesi, è fondamentale rispettare sempre i termini di servizio delle piattaforme streaming. Alcune piattaforme possono bloccare temporaneamente gli account che rilevano VPN, quindi è consigliabile utilizzare VPN affidabili e veloci, ottimizzate per lo streaming video, in modo da avere una connessione stabile e una qualità d’immagine elevata durante tutta la partita.