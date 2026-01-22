Gli Australian Open 2026 sono in corso a Melbourne Park (Australia), primo torneo del Grande Slam della stagione tennistica. Il torneo maschile e femminile vede protagonisti big come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e, tra gli italiani, spicca l’exploit di Lorenzo Musetti, che ha superato Lorenzo Sonego ed è approdato al terzo turno. Qui affronterà il ceco Tomas Machac, protagonista di una vittoria sorprendente su Stefanos Tsitsipas per accedere anch’egli al terzo turno.

Orario del match e dove vederlo

La sfida Musetti vs Machac è in programma sabato 24 gennaio 2026 come match del terzo turno degli Australian Open 2026. Al momento non è stato ancora annunciato un orario preciso, poiché dipenderà dalla programmazione dei campi principali. In Italia la copertura del torneo è ben distribuita tra più piattaforme:

Eurosport 1 ed Eurosport 2 trasmettono la maggior parte dei match in diretta.

trasmettono la maggior parte dei match in diretta. Le partite sono disponibili anche in streaming su Discovery+ e HBO Max con accesso a tutti i campi.

e con accesso a tutti i campi. Se hai abbonamenti come DAZN, TIMvision o Prime Video Channels, puoi seguire il torneo tramite i canali Eurosport inclusi nei loro pacchetti.

Vista la differenza di fuso con Melbourne, le sessioni spesso cadono nella notte o al primo mattino italiane durante la fase a gironi del torneo (ad es. Musetti vs Sonego è stato nel cuore della notte). Per la partita Musetti vs Machac, l’orario specifico verrà annunciato nei giorni immediatamente precedenti al match.

Sfide passate tra Musetti e Machac

La partita del 24 gennaio rappresenta un incrocio intrigante tra i due giocatori, ma non è la loro prima volta. L’unico precedente ufficiale tra Lorenzo Musetti e Tomas Machac risale al 2024 a Marsiglia, dove il ceco si impose in due set (6‑3, 6‑2).

Questo fa del match agli Australian Open 2026 una sorta di rivincita per Musetti, che arriva qui forte di un’altra solida prestazione contro Sonego. Machac, dal canto suo, ha dimostrato di saper competere ad alto livello sconfiggendo giocatori di grande esperienza come Tsitsipas.

Come vedere la partita tramite VPN

Se ti trovi fuori dall’Italia o vuoi accedere a servizi di streaming alternativi non disponibili nel tuo paese, una VPN può essere molto utile. Collegandoti a un server di un paese dove i diritti di trasmissione sono attivi, puoi accedere ai canali streaming locali come se fossi fisicamente lì. Questo è utile per seguire match in diretta come Sinner vs Gaston, soprattutto se il tuo abbonamento italiano non funziona all’estero.

Una volta scelta la piattaforma, basta collegarsi a un server nel paese corretto tramite la VPN, creare eventualmente un account locale gratuito e accedere allo streaming senza restrizioni geografiche. È importante sottolineare che, sebbene l’uso di una VPN sia legale in molti paesi, è fondamentale rispettare sempre i termini di servizio delle piattaforme streaming. Alcune piattaforme possono bloccare temporaneamente gli account che rilevano VPN, quindi è consigliabile utilizzare VPN affidabili e veloci, ottimizzate per lo streaming video, in modo da avere una connessione stabile e una qualità d’immagine elevata durante tutta la partita.