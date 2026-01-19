Gli Australian Open 2026 sono ufficialmente partiti a Melbourne Park (18 gennaio – 1 febbraio), il primo Grand Slam della stagione. Tra i protagonisti più attesi c’è Jannik Sinner, campione in carica e numero 2 del mondo, che esordisce nel torneo affrontando il francese Hugo Gaston nel tabellone principale. Questo incontro rappresenta non solo l’inizio della rincorsa al titolo per l’italiano, ma anche una sfida tecnica interessante tra due stili di gioco molto diversi.

Orario del match e dove vederlo

La partita Sinner vs Gaston è in programma martedì 20 gennaio alle ore 9:00 italiane (sessione serale a Melbourne, 19:00 locali in Australia) sul campo centrale Rod Laver Arena.

In Italia, i diritti degli Australian Open 2026 sono detenuti principalmente da Eurosport, che trasmette tutti i match del torneo su canali dedicati. L’emittente offre una copertura completa con partite in diretta dai campi principali e approfondimenti, ma non è disponibile sui canali TV gratuiti come Rai o Mediaset. Per chi possiede un abbonamento, il modo più diretto per seguire il match Sinner vs Gaston è tramite i canali Eurosport 1 e Eurosport 2, disponibili anche in alta definizione.

In aggiunta, piattaforme di streaming a pagamento come DAZN includono i canali Eurosport all’interno del loro pacchetto, consentendo agli utenti di guardare l’incontro su smart TV, computer o dispositivi mobili. Anche Discovery+ offre una soluzione simile, con la possibilità di scegliere tra più campi in diretta, replay, highlights e analisi dei match, ideale per chi vuole seguire tutto il torneo senza perdere alcun dettaglio.

Per chi utilizza servizi più moderni, è possibile accedere ai match tramite TIMvision, che integra i canali Eurosport nel proprio pacchetto, o tramite Prime Video Channels, aggiungendo il canale Eurosport all’abbonamento Amazon Prime. In questo modo, anche chi non ha accesso a DAZN o Discovery+ può comunque seguire la partita in streaming. Inoltre, piattaforme come HBO Max hanno iniziato a includere i diritti di trasmissione, rendendo ancora più flessibile la fruizione del torneo su dispositivi diversi.

Sinner vs Gaston: precedenti e contesto

Prima di questo Australian Open, Sinner ha affrontato Gaston due volte in carriera e ha vinto entrambe le partite. La prima sull’indoor di Marsiglia e la seconda sul cemento di Miami. Nonostante questi risultati storici a favore dell’italiano, ogni match è una storia a sé, soprattutto in un contesto Slam dove pressione e ritmo di gioco possono fare la differenza.

Per Sinner, la partita rappresenta l’esordio nel torneo e l’inizio della difesa del titolo che ha già conquistato nelle ultime due edizioni. Per Gaston, invece, è un’opportunità di mettersi in mostra in un grande palcoscenico e provare a impensierire uno dei favoriti alla vittoria finale.

Come vedere la partita tramite VPN

Se ti trovi fuori dall’Italia o vuoi accedere a servizi di streaming alternativi non disponibili nel tuo paese, una VPN può essere molto utile. Collegandoti a un server di un paese dove i diritti di trasmissione sono attivi, puoi accedere ai canali streaming locali come se fossi fisicamente lì. Questo è utile per seguire match in diretta come Sinner vs Gaston, soprattutto se il tuo abbonamento italiano non funziona all’estero.

Una volta scelta la piattaforma, basta collegarsi a un server nel paese corretto tramite la VPN, creare eventualmente un account locale gratuito e accedere allo streaming senza restrizioni geografiche. È importante sottolineare che, sebbene l’uso di una VPN sia legale in molti paesi, è fondamentale rispettare sempre i termini di servizio delle piattaforme streaming. Alcune piattaforme possono bloccare temporaneamente gli account che rilevano VPN, quindi è consigliabile utilizzare VPN affidabili e veloci, ottimizzate per lo streaming video, in modo da avere una connessione stabile e una qualità d’immagine elevata durante tutta la partita.