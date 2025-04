Registra ogni momento del tuo viaggio con questa dash cam a un PREZZO SHOCK!

Se siete alla ricerca di una dash cam economica ma potente, oggi potete approfittare di un’offerta imperdibile su eBay: la dash cam 70mai M300 è disponibile a soli 44,99€, con un sconto del 40% rispetto al prezzo originale di 74,99€. Un’occasione ideale per migliorare la sicurezza a bordo della vostra auto con un prodotto affidabile, compatto e ricco di funzionalità avanzate.

Dash cam 70mai M300, chi dovrebbe acquistarla?

70mai M300 è una dash cam di nuova generazione che registra video in risoluzione 1296P HD, offrendo un’immagine 1,5 volte più nitida del classico Full HD 1080p. Questo significa poter contare su una qualità video superiore, perfetta per catturare dettagli fondamentali in caso di incidenti o contestazioni. La tecnologia WDR (Wide Dynamic Range) e la riduzione del rumore 3D garantiscono una resa ottimale in ogni condizione di luce, migliorando contrasto e nitidezza anche in situazioni complesse.

Uno dei punti di forza della M300 è la sua visione notturna potenziata grazie al sistema proprietario Night Owl Vision, che assicura immagini chiare anche in gallerie, parcheggi bui o durante la guida notturna. Inoltre, la funzione di registrazione time-lapse consente di comprimere i video per ottimizzare lo spazio sulla memoria, mentre il controllo tramite app 70mai offre accesso immediato alle registrazioni e alla gestione remota del dispositivo direttamente dallo smartphone.

La dash cam supporta anche la sorveglianza intelligente del parcheggio 24 ore su 24 (con kit di cablaggio opzionale), utile per proteggere l’auto anche quando è incustodita. Con campo visivo di 140°, batteria interna, e supporto per la registrazione in loop, la 70mai M300 è una delle soluzioni più complete nella sua fascia di prezzo.

Attualmente venduta nuova, originale e sigillata, con garanzia di 24 mesi, questa dash cam rappresenta un investimento sicuro e conveniente per ogni automobilista. A soli 44,99€ su eBay, è difficile trovare un'alternativa che combini qualità video, funzioni intelligenti e semplicità d’uso a un prezzo così competitivo.

Vedi offerta su eBay