Solo 34€ per questa ottima dash cam: la scelta Amazon!

Se siete soliti viaggiare in auto o, semplicemente, ci tenete a muovervi in sicurezza in auto e desiderate, per questo, equipaggiarvi con un'utilissima dash cam, allora vi suggeriremmo di non lasciarvi scappare questa offerte Amazon, che vi permetterà di portarvi a casa un prodotto di ottima qualità, tale da aver ricevuto il titolo di "Scelta Amazon", di norma appannaggio dei prodotti con il miglior rapporto qualità/prezzo! Di che si tratta? Della dash cam Euki, attualmente in offerta con uno sconto del 13%, e dunque acquistabile ad appena 34,97€!

Dash cam Euki, chi dovrebbe acquistarla?

La dash cam Euki è perfetta per chiunque cerchi una soluzione affidabile per la registrazione video durante i viaggi in auto, così da potersi tutelare a dovere in caso di incidenti o truffe. Si tratta di un prodotto ottimo, in grado di registrare video in FHD 1080P/30 fps con un obiettivo grandangolare avanzato da 170°, assicurandovi, quindi, una una chiara cattura di targhe e cartelli stradali sia di giorno che di notte.

Facilissima da installare e da utilizzare, è dotata di una comoda app per smartphone iOS e Android che, oltre a permettervi il download dei video, vi garantirà anche una funzione di streaming in diretta, e l'eventuale condivisione dei filmati su piattaforme di social media come YouTube, Twitter e Facebook.

Dotata di un sensore che memorizza automaticamente i video in caso di collisione, evitando sovrascritture accidentali, La dash cam Euki offre una modalità di parcheggio 24 ore con un sistema di sorveglianza quando il veicolo è spento, e supporta schede micro SD fino a 128 GB, garantendo un'ottima qualità di ripresa, ad un prezzo davvero eccezionale!

Parliamo, in soldoni, di una dash cam affidabile e completa, ideale per chi vuole spendere poco ma bene per la sicurezza della propria auto! Per questo, vi invitiamo a consultare subito la pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto prima che l'offerta vada esaurita, o che terminino le scorte.

