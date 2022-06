Cosa accadrà a Darth Vader dopo gli eventi di Obi-Wan Kenobi? Sarebbe sin tropo facile rifarsi a quanto visto nella Trilogia Originale, ma come ben sanno i fan della saga, non esistono solamente film e serie tv con cui destreggiarsi quando andiamo a parlare del Canon di Star Wars. Il nuovo ordine cronologico dell’immenso impianto narrativo di Star Wars generatosi ai tempi de Il Risveglio della Forza ha infatti riportato in questa ordinata continuity anche le apparizioni del Signore Oscuro dei Sith negli anni intercorsi tra Obi-Wan Kenobi e Una Nuova Speranza.

Per anni ci siamo chiesti cosa sia accaduto tra gli eventi de La Vendetta dei Sith e Una Nuova Speranza, specialmente sul piano emotivo per Obi-Wan e Darth Vader. Se il Jedi ha avuto modo di mostrare il suo passaggio da uomo costretto ad affrontare la fine del suo mondo al ruolo di mentore di un secondo Skywalker, per Anakin Skywalker questa parentesi transitoria della sua vita si è manifestata su diversi media, dai romanzi ai fumetti, senza dimenticare le apparizioni in serie animate e videogiochi. Motivo per cui abbiamo provato a ripercorrere l’evoluzione del Signore Oscuro dei Sith.

Cos’è successo a Darth Vader tra Obi-Wan Kenobi e Una Nuova Speranza?

Star Wars Rebels

Prima ancora di arrivare su Obi-Wan Kenobi, Dart Vader è apparso in Star Wars Rebels, comparendo inizialmente nella seconda stagione della serie animata. È proprio la definitiva morte del Grande Inquisitore, visto anche in Obi-Wan Kenobi, che porta in scena Vader, incaricato dall’Imperatore di pacificare il ribelle mondo di Lothal. Dopo aver raggiunto il suo scopo, Vader scopre che la padwan addestrata quando era ancora il Jedi Anakin Skywalker, Ahsoka Tano, è ora una delle guide della nascente ribellione contro l’Impero. Scoperta che lo spinge a utilizzare l’Inquisitorium, il gruppo di cacciatori di Jedi fuggitivi, al fine di dare la caccia ad Ahsoka, nella speranza che possa guidarlo ad altri Jedi in fuga.

Questo aspetto visto in Rebels si ricollega alla presenza del Cammino in Obi-Wan Kenobi, l’organizzazione clandestina che si occupa di offrire una via di salvezza a coloro che scappano alle conseguenze dell’Ordine 66.

Thrawn: Alleanze

Sempre in Star Wars Rebels, ricompare una vecchia conoscenza del fandom di Star Wars, l’Ammiraglio Thrawn, inizialmente comparso nel fu Universo Espanso, ora noto come Legends. Una volta introdotto nel Canon, Thrawn è divenuto immediatamente un personaggio particolarmente gradito ai fan, tanto che al suo creatore originale, Timothy Zhan, è stato chiesto di raccontare le sue origini ‘canon’, nuovamente all’interno di una trilogia di volumi. In Thrawn – Alleanze, ambientato all’incirca un anno prima della Battaglia di Yavin, Vader venne affiancato a l’ammiraglio per indagare sulla presenza dei misteriosi alieni Grysk, intenti a rapire bambini sensibili alla forza tra la gente natia di Thrawn, i Chiss.

In questo romanzo, si scopre come in realtà Thrawn avesse già incontrato in passato il futuro Vader, quando, mentre era ancora un ufficiale della marina Chiss, si ritrovò a condividere una missione ambientata durante le fasi finali della Guerra dei Cloni con un Jedi, Anakin Skywalker. Fu proprio questo incontro a spingere Thrawn in seguito a recarsi nell’Impero, ma soprattutto, considerata la sua leggendaria perspicacia, a riconoscere in Vader il fu Anakin Skywalker.

Star Wars Dark Visions

Ambientato dopo gli eventi di Thrawn: Alleanze, Dark Visions è un’antologia a fumetti in cui tramite la presenza di diverse short story ambientate poco prima della distruzione della Morte Nera, viene presentato l’universo di Star Wars vedendolo attraverso gli occhi di Vader stesso. il focus non è sul personaggio in sé, ma in come il suo ruolo e la sua fama all’interno della gerarchia imperiale impattano su coloro che lo circondano. Che si tratti di un’infermiera che sviluppa una strana attrazione per Vader o un pilota ribelle che vuole sfidare Vader, queste storie sono una finestra unica su aspetti solitamente trascurati della saga di Vader e di Star Wars.

Star Wars: Age of Resistance

Altra antologia in cui Vader ha modo di vivere un altro capitolo essenziale della sua esistenza prima del confronto finale con Kenobi sulla prima Morte Nera. Al centro di questo ciclo di storie c’è la Guerra con i Benathy, durante la quale Vader affronta una campagna bellica violenta e sanguinosa, dove la fama di Vader viene nuovamente accresciuta.

Rogue One

L’ultima apparizione ufficiale di Darth Vader dopo Obi-Wan Kenobi prima di Una Nuova Speranza è nelle scene finali di Rogue One, il film di Gareth Edwards in cui viene raccontata la drammatica impresa della squadra di agenti ribelli guidati da Jyn Erso (Felicity Jones) e Cassian Andor (Diego Luna) che rubarono i piani della prima Morte Nera. Il film si concentra su questo capitolo mai raccontato prima del mito di Star Wars, con poche apparizioni di Vader durante il film, ma che diviene l’assoluto protagonista in una stupefacente scena in cui assalta una nave ribelle, poco prima che da essa si sganci la Tantive IV, la nave consolare su cui viaggia Leia Organa. Volendo questa è l’ultima apparizione di Vader prima di Una nuova speranza, considerato come le scene finali di Rogue One siano immediatamente precedenti all’inizio di Episodio IV.

