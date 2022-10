I tre Anelli del Potere degli elfi furono concepiti come un mezzo per impedire alla magia la Luce degli Eldar) di svanire dalla Terra di Mezzo. Il loro scopo era quello di curare e preservare. La differenza principale fra il finale di stagione della serie (di cui trovate qui la nostra recensione) è che, nei libri, sono stati forgiati dopo gli altri Anelli, non prima.

Gli Anelli del Potere degli elfi non erano intrisi della malvagità di Sauron, il che li rende i più potenti tra tutti e i più ambiti dal Signore Oscuro. Tuttavia, erano comunque soggetti al potere dell’Unico Anello e, non appena questo viene distrutto, perdono la loro magia. Senza quel potere, la Luce degli Eldar è irreversibilmente compromessa nella Terra di Mezzo, costringendo gli Elfi a tornare nelle Terre Immortali di Valinor. Ma quali sono gli Anelli del Potere degli elfi, che poteri hanno, chi li ha posseduti in passato? Scopritelo insieme a noi!

Gli Anelli del Potere degli elfi: che poteri hanno e chi li possiede?

Narya, l’anello di fuoco

Narya ha un rubino incastonato e, secondo la tradizione di Tolkien, non si sa quale metallo sia stato usato nella sua forgiatura. Le proprietà di Narya gli conferiscono resistenza al logorio del tempo, così come il potere di ispirare gli altri a resistere alla tirannia e alla disperazione. Dopo la morte di Gil-galad nella Guerra dell’Ultima Alleanza, fu preso in custodia dall’Elfo Círdan, che sarà nella seconda stagione della serie.

Quando Gandalf arriva nella Terra di Mezzo all’inizio della Terza Era, Círdan gli dà Narya, riconoscendo la sua vera natura di Maiar di Valinor. Un Anello del Potere non potrebbe essere in mani migliori, poiché Gandalf è tanto saggio quanto potente, e il suo compito è proprio quello di ispirare resistenza contro la minaccia di Sauron nei popoli della Terra di Mezzo.

Gli Anelli del Potere

Narya poteva anche nascondere chi lo indossava all’osservazione a distanza, un’abilità condivisa dagli altri due Anelli Elfici, permettendo a Gandalf, Elrond e Galadriel di rimanere nascosti all’occhio di Sauron. Inoltre, si diceva che avesse poteri legati al fuoco, di cui potremmo trovare una traccia nell’eroica battaglia di Gandalf contro il Balrog nelle Miniere di Moria, in cui brandiva la Fiamma di Anor, probabilmente un riferimento proprio a Narya e ai suoi poteri.

Vilya, l’Anello dell’Aria

Vilya è un anello d’oro con uno zaffiro ed è considerato il più potente dei tre anelli, sebbene i suoi poteri non siano specificati. Quando entra in possesso di Elrond, tuttavia, migliora notevolmente le sue capacità di guaritore.

Come Narya, anche Vilya fu inviato da Celebrimbor a Gil-galad prima del saccheggio dell’Eregion da parte di Sauron. Alla fine, le forze del male furono sconfitte e scacciate dalla terra di Eriador, e si tenne un consiglio a Gran Burrone. Fu allora che Gil-galad passò l’anello a Elrond, che, a sua volta, lo tenne segreto e al sicuro, e non lo usò mai.

Gli Anelli del Potere

Si ipotizzava anche che Vilya potesse controllare determinati elementi, basandosi sul fatto che Elrond ha potuto evocare una possente ondata d’acqua quando i Nazgûl tentarono di attraversare il Bruinen mentre inseguivano Frodo.

Nenya, l’Anello d’Acqua

Nenya è un anello con diamante ed è l’unico che contiene anche il mithril, secondo la tradizione tolkieniana All’epoca in cui fu creato, gli Elfi dell’Eregion ei Nani di Khazad-Dûm erano in buoni rapporti, il che permise a Celebrimbor di utilizzare il prezioso minerale.

Nenya è stato dato da Celebrimbor direttamente a Galadriel, ed è l’unico Anello a restare con la sua proprietaria fino alla fine della Terza Era, quando Galadriel lasciò la Terra di Mezzo per recarsi finalmente a Valinor. Le sue proprietà conferivano all’anello il potere di conservazione, protezione e occultamento dal male, poiché il regno di Lothlórien divenne di difficile (ma non impossibile) accesso alle forze oscure di Sauron. Poiché rappresenta l’elemento dell’acqua, Nenya aumenta anche il desiderio di Galadriel di prendere il mare e di tornare a Valinor, sebbene sia più che in grado di resistere a tale attrazione.

Foto: ©Amazon Prime Video

Quando Frodo distrusse l’Unico Anello, anche Gli Anelli del Potere degli Elfi persero gradualmente il loro potere. Per questo, quando Galadriel lasciò la Terra di Mezzo Lothlórien perse gradualmente la sua vitalità e svanì per sempre.