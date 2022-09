Il quinto episodio di House of the Dragon rappresenta il giro di boa per questa prima stagione chiudendo alcune trame così come sviluppate finora ma soprattutto fa da preludio a un importante salto temporale che porterà, fra le altre cose, al cambio delle attrici che interpretano Alicent e Rhaenyra. Fra matrimoni e gelosie rivisitiamo insieme House of the Dragon Episodio 5 – We Light the Way.

ATTENZIONE IL SEGUENTE ARTICOLO CONTIENE SPOILER SUL QUINTO EPISODIO DI HOUSE OF THE DRAGON

Matrimoni, gelosie e altre 2 curiosità su House of the Dragon Episodio 5

Rhaenyra è la Corona

Il colloquio fra Re Viserys Targaryen e sua figlia Rhaenyra con cui si era chiuso House of the Dragon Episodio 4 sembra essere servito per convincere proprio l’erede al Trono a prendere marito. House of th Dragon 5 infatti si apre con Re e Principessa che si dirigono verso Driftmark e Altamarea, la residenza dei Velaryon. Lì viene ufficializzata la proposta: Rhaenyra sposerà Laenor con sommo gaudio di Corlys Velaryon e Rhaenys.

Ma non è così semplice. In una lunga passeggiata apprendiamo che Laenor è gay. L’evidente differenza di “vedute” è però facilmente aggirata da Rhaenyra che promette al cugino e futuro marito un matrimonio tutto politico e la possibilità di perseguire i propri interessi amorosi. La notizia viene accolta ovviamente con sollievo da Laenor e dal suo amante Joffrey Lonmouth. Diversa invece la reazione di ser Criston Cole il quale non solo confessa il suo amore a Rhaenyra ma le chiede addirittura di fuggire con lui a Essos. Rhaenyra è stoica affermando di essere lei la Corona e di non potersi così sottrarre ai suoi doveri. Criston è decisamente contrariato: non desidera fare l’amante né infrangere così ripetutamente il giuramento che gli ha permesso di entrare nella Guardia.

Daemon il Vedovo

Per un matrimonio che viene suggellato, uno viene bruscamente interrotto. Daemon infatti torna a Pietra di Runa con intenzioni tutt’altro che buone. Lì facciamo la conoscenza di sua moglie, apostrofata in maniera poco elegante in più di un episodio, Lady Rhea Royce. L’incontro fra i due è caustico e il dialogo termina con Daemon che provoca, neanche senza troppo sforzo a dir la verità, la caduta da cavallo di Rhea la quale riporta gravi ferite per poi morire.

Un matrimonio in verde

Tutto sembra andare finalmente per il verso giusto anche se le condizioni di Viserys peggiorano a vista d’occhio. Alicent è convinta dell’innocenza di Rhaenyra tanto da entrare, per la prima volta, in conflitto con il padre che sta per abbandonare Approdo del Re. A seminare nuovamente il seme del dubbio nella Regina è Larys Strong, il figlio zoppo del nuovo Primo Cavaliere Lyonel Strong, che confessa di aver visto il Gran Maestro Mellos portare di persona il famoso Moon Tea nelle stanza di Rhaenyra. A confermare i sospetti della Regina è poi proprio Criston Cole che, chiamato a colloquio, le confessa il suo “peccato”.

Alicent capisce di essere stata raggirata e che le parole del padre potrebbero rivelarsi vere: quando Rhaenyra salirà sul Trono di Spade non ci sarà spazio per i suoi figli che verranno brutalmente assassinati. Tuttavia oramai è troppo tardi per agire, il giorno delle nozze è troppo vicino e tutte le Case stanno arrivando ad Approdo del Re.

Per gli spettatori de Il Trono di Spade ovviamente qualsiasi matrimonio riporta alla mente Le Nozze Rosse, brutali e sconvolgenti. Questo tuttavia è un matrimonio in verde ma non meno drammatico. Alicent infatti si presenta al banchetto di benvenuto in ritardo sfoggiando un lussuoso abito verde. Nulla di particolare se non fosse che proprio Larys Strong spiega che quando il fuoco nella torre degli Hightower brucia di una fiamma verde significa che la casa ha deciso di scendere in guerra.

Non è l’unica dichiarazioni d’intenti durante il banchetto. Proprio Joffrey Lonmouth capisce che l’amante di Rhaenyra è Criston Cole e lo avvicina. Il Cavaliere non reagisce bene alle insinuazioni e allontana Lonmouth sbrigativamente. L’ultimo ad arrivare, a sorpresa, è proprio Daemon che cerca per l’ennesima volta di convincere la nipote a sposarlo. La discussione è animata e proprio in quel momento scoppia un tafferuglio, si vede effettivamente una lama balenare nella confusione, il cui finale è brutale: Criston Cole sfondo a suon di pugni la faccia di Lonmouth finito nel marasma per salvare Laenor.

Topi e sangue

In un clima surreale viene celebrato il matrimonio. Viserys riesce a malapena a sentir pronunciare il rito che unisce Rhaenyra e Laenor prima di accasciarsi al suolo. L’ultima scena del matrimonio è un topolino che si abbevera alla pozza di sangue ancora fresca sul pavimento. Non si tratta di un particolare semplicemente morboso ma di un riferimento ben preciso a due assassini mercenari soprannominati Blood (sangue) e Cheese (formaggio) che verranno prezzolati da Daemon in uno dei momenti più delicati della Danza dei Draghi.

L’episodio si chiude con un’altra immagine molto forte, il tentato suicidio di Criston Cole il quale è pronto a pugnalarsi a morte ma viene fermato proprio da Alicent. Così come altri personaggi introdotti in questi primi 5 episodi anche Criston Cole giocherà un ruolo fondamentale nella Danza dei Draghi.

