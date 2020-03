Le migliori escape room da tavolo

No, non avete sbagliato a leggere: le escape room non sono solo stanze fisiche con tranelli ed enigmi da risolvere entro un certo intervallo di tempo, ma sono anche veri e propri giochi in scatola o libri tascabili, grazie ai quali si possono ricreare a casa vostra le stesse situazioni di gioco che potreste vivere altrove. Vi elenchiamo una serie di giochi tutti da scoprire in famiglia e con gli amici!

Escape Room – Il gioco

L’emozione e il mistero di una vera Escape Room, da vivere con gli amici a casa vostra. Escape Room: il Gioco offre un’esperienza entusiasmante, in cui dovrete cooperare per risolvere enigmi e scoprire indizi segreti. Sarà una corsa contro il tempo: avrete solo 60 minuti per scappare. Il Chrono Decoder gestirà il conto alla rovescia, creerà la giusta atmosfera e vi fornirà utili suggerimenti. In questo gioco vincerete o perderete tutti insieme. Ogni giocatore dovrà fare la sua parte: il lavoro di squadra sarà fondamentale per risolvere in tempo gli enigmi di Escape Room: il Gioco!

Escape Room – Jumanji Edition

Jumanji è tornato e questa volta siete davvero rinchiusi nel gioco. Avrete 60 minuti di tempo per risolvere tutti gli enigmi e sfuggire ad animali selvaggi e alla natura feroce. Riuscite a tornare casa? La scatola di Escape Room Jumanji Edition contiene 3 differenti avventure adatte a tutte le età, con i seguenti strumenti di gioco: Chrono Decoder, Decodificatore di carte suggerimento, 16 chiavette, 3 × 8 carte suggerimento, 3 avventure, Regolamento.

Escape Tales – Il risveglio

Escape Tales: Il Risveglio è un gioco di carte cooperativo in stile Escape Room, ma senza limitazioni di tempo per terminare l’avventura. Dovrete risolvere molti enigmi e prendere decisioni che cambieranno il corso della storia, giocando con ben 122 carte da Gioco, 18 carte Luogo, 9 carte Destino, il Libro della Storia, una Plancia di gioco, 18 Segnalini Azione e persino la App dedicata e disponibile per tutte le piattaforme.

Unlock! Timeless adventures

Unlock è un gioco di carte collaborativo ispirato alle escape room e, grazie al tutorial incluso, tre strabilianti nuove avventure vi attendono: lo show di noside, Arsenio Lupin e il grande diamante bianco e Persi nel vortice temporale, con la macchina del tempo del professor Alcibiades. Il gioco prevede da 1 a 6 giocatori e il supporto della app che vi guiderà passo passo nello svolgimento del’azione! In Unlock! Timeless adventure potrete affrontare una serie di tre nuove avventure che si aggiungono alle numerose edite per la serie Unlock!

Deckscape

La serie di Deckscape, di Martino Chiacchiera e Silvano Sorrentino, spicca per le sue caratteristiche di immediatezza per tutti i giocatori. Come indica il nome stesso, Deckscape porta sul vostro tavolo l’esperienza delle escape room utilizzando un solo mazzo di 60 carte. Come nelle escape room “reali”, da uno a sei giocatori verranno messi di fronte ad una serie di enigmi da risolvere, lucchetti da aprire e codici da rivelare per completare la storia raccontata da ciascun capitolo, di cui ve ne indichiamo alcuni di seguito.

Room 25

Non è una vera e propria Escape Room ma tratta sempre il concetto di “fuga da un luogo” ed abbiamo deciso di inserire Room 25 come “outsider” del genere ma che potrebbe piacere agli amanti del genere. Room 25 è un gioco rapido e coinvolgente che prevede da 1 a 6 giocatori, con cinque differenti modalità di gioco: dal gioco interamente collaborativo alla partita in solitario. In un prossimo futuro, un reality show di nome Room 25 oltrepassa i limiti del buon gusto nel tentativo di aumentare l’audience e di sconvolgere gli spettatori. I concorrenti vengono rinchiusi in una struttura con 25 stanze, ciascuna dotata di effetti inaspettati e pericolosi. Dovranno fidarsi l’un l’altro e lavorare assieme per trovare la Stanza 25 e riuscire a fuggire. A volte le guardie si nascondono mischiandosi ai prigionieri per impedire loro di scappare con qualsiasi mezzo necessario.