Prime Day: i cofanetti di film e serie TV da non perdere

Il Prime Day di Amazon sta tornando nei giorni 21 e 22 giugno, uno degli eventi più importanti dedicati all’acquisto di tantissimi prodotti a prezzi scontati. Un’occasione unica per non farsi scappare altrettante occasioni di acquisto. Durante questo evento non possono nemmeno mancare nella lista alcuni prodotti cari agli amanti della Cultura Pop, motivo per cui approfittiamo di questa occasione per scoprire insieme i migliori cofanetti da collezione di film e serie tv che possiamo trovare anche a prezzi davvero convenienti in queste giornate. Scopriamo insieme i migliori prodotti disponibili su Amazon di questa categoria.

Prime Day: cinque cofanetti da collezione di film e serie TV da non perdere

MARVEL Studios Collection da 20 BLU-RAY

Tra le migliori offerte disponibili, non potevano mancare quelle dedicate a tutti i Bluray della MARVEL Studios Collection, la quale conta ben 20 BLU-RAY, contenuti in cofanetti singoli. I film presenti in questa collezione prevedono il ciclo di Iron Man, per passare ad Ant Man, Captain America, fino ai recenti Captain Marvel e Avengers Endgame. Non mancano nemmeno gli episodi dedicati ai Guardiani della Galassia e Black Panther, un’ottima occasione per recuperare tutta la saga cinematografica Marvel in un colpo solo.

The Lord of the Rings – The Motion Picture Trilogy

Il cofanetto speciale The Lord of the Rings – The Motion Picture Trilogy ci consente non solo di rivedere tutti e tre i film della saga de Il signore degli Anelli, ma anche di riscoprire questi capolavori della storia del cinema in versione estesa. I 6 bluray + 9 DVD contenuti in questa edizione infatti sono in formato extended edition, e ci consentono di esplorare in ben 15 dischi tutta la storia di Tolkien, compresi tutti i retroscena del dietro le quinte e l’esclusivo documentario dedicato alla location di Costa Botes. Un’occasione imperdibile per recuperare tutte le curiosità di questa mastodontica produzione.

Trono di Spade Stagioni 1-8

Per la conquista del Trono di Spade, gli inganni, la violenza e i tradimenti delle grandi famiglie di Westeros si susseguono in modo epico per tutte le otto, appassionanti stagioni, finalmente riunite in un unico, imperdibile cofanetto! Questa edizione imperdibile prevede oltre 15 ore di contenuti speciali, tra i quali lo speciale in due parti Il Trono di Spade: Reunion Special, presentato da Conan O’Brien, il documentario Game of Thrones: The Last Watch, Conquest & Rebellion: La Storia Animata dei Sette Regni, il Commento Audio del Cast, Scene Eliminate, Speciali “Dietro le Quinte” e molto altro ancora.

Indiana Jones 4-Movie Collection: 4 UHD + 5 Blu-ray in Limited Edition Steelbook

Tutti e quattro i film della saga di Indiana Jones sono ora disponibili in questo imperdibile cofanetto da 9 dischi in totale, grazie alla versione 4K Ultra HD con Dolby Vision e HDR-10, per una qualità delle immagini ultra vivida. Ogni film è stato meticolosamente rimasterizzato dalle scansioni 4K dei negativi originali con un ampio lavoro sugli effetti visivi per garantire un’immagine incontaminata e di altissima qualità. I 9 dischi includono 4 film in 4K Ultra HD, 4 film in Blu-ray, 1 Blu-ray con 7 ore di contenuti extra (tra cui: dietro le quinte, making of e scene dal set).

Harry Potter Collection: 8 Blu-Ray + Cluedo Harry Potter

Concludiamo la nostra selezione per il Prime Day e i migliori cofanetti con Harry Potter Collection, un cofanetto esclusivo che contiene non solo gli 8 Blu-Ray dedicati ai film, ma anche il gioco da tavolo Cluedo dedicato alla saga del maghetto. In questa speciale edizione di Cluedo Harry Potter diventi un vero indagatore per trovare indizi e risolvere sempre nuovi misteri. Mettiti nei panni di uno dei tuoi personaggi preferiti, tra cui Harry, Ron, Hermione, Ginny, Luna e Neville, visita luoghi speciali come il castello di Hogwarts, la Foresta Proibita o Villa Malfoy e usa la polvere volante per viaggiare magicamente sul tabellone.

