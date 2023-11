15 mesi di Microsoft 365 e Norton 360 Standard a un prezzo BOMBA!

Vi informiamo che questo è il momento giusto per acquistare due dei software più importanti e popolari per la massima produttività e sicurezza del PC, smartphone e tablet. Il pacchetto contenente Microsoft 365 Personal e Norton 360 Standard è infatti disponibile su Amazon a soli 47,99€. Se si considera il prezzo pieno di 123,99€, il risparmio è notevole ma, come tutte le altre offerte del Black Friday, durerà per un tempo limitato.

Microsoft 365 e Norton 360, chi dovrebbe acquistarli?

Questa combo di Microsoft 365 Personal e Norton 360 Standard è adatta per chiunque abbia bisogno di soluzioni digitali complete e di sicurezza. Freelance, studenti o professionisti sono i principali utenti che beneficeranno di questi software, anche se lavorano da casa. Microsoft 365 offrirà accesso alle app di Office, 1TB di spazio di archiviazione nel cloud e altre funzionalità utili per la produttività. Norton 360, invece, proteggerà contro minacce online come ransomware, virus e spyware, garantendo la sicurezza dei propri dati.

Nella pratica, con l'ausilio di questi software potrete creare presentazioni, documenti e fogli di calcolo, oltre ad accedere a strumenti avanzati di produttività per le attività professionali quotidiane, facilitando la collaborazione e la comunicazione. Potrete poi condividere documenti collaborativi, essenziali per la gestione delle attività lavorative quotidiane.

Insomma, un vero affare per ottenere un set completo di strumenti per la produttività e la sicurezza del vostro dispositivo, nonché un investimento essenziale per migliorare la propria esperienza digitale, proteggere i propri dati e ottimizzare il proprio flusso di lavoro quotidiano.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

