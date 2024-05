31% di sconto sul mouse gaming CORSAIR M65 RGB ULTRA! Super veloce e ultra preciso

Se cercate uno dei migliori mouse gaming e preferite le soluzioni senza filo, allora non perdetevi l'offerta di oggi su Amazon sul CORSAIR M65 RGB ULTRA wireless che è ora disponibile su Amazon a a soli 89,99€, offrendovi un risparmio del 31%! Questo mouse, grazie al sistema di regolazione del peso e alla sua struttura in alluminio anodizzato, garantisce durabilità e una presa confortevole. Con la tecnologia QUICKSTRIKE per clic più rapidi e switch ottici per reazioni fulminee, vi darà un vantaggio nelle vostre prestazioni videoludiche.

Mouse gaming CORSAIR M65 RGB ULTRA wireless, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse gaming CORSAIR M65 RGB ULTRA wireless è l'acquisto perfetto per gli appassionati di giochi FPS che cercano prestazioni eccezionali senza compromessi. Grazie al suo sistema di regolazione del peso, gli utenti possono personalizzare l'esperienza di gioco per adattarla perfettamente alle loro esigenze, passando da un peso di 97 g a 115 g. Questo mouse non solo offre una costruzione robusta con la sua struttura in alluminio anodizzato, ma garantisce anche una risposta ultra rapida grazie alla tecnologia QUICKSTRIKE e agli switch ottici, ideali per coloro che richiedono velocità e precisione ineguagliabili nella mischia del gioco.

Per i gamer che mirano al top nelle competizioni online, il mouse gaming CORSAIR M65 RGB ULTRA wireless dotato di sensore ottico CORSAIR MARKSMAN da 26.000 DPI assicura una precisione senza pari, con la possibilità di regolare la sensibilità in intervalli di un singolo DPI. Inoltre, la tecnologia Hyper-Processing CORSAIR AXON migliora ulteriormente le prestazioni, offrendo una velocità di elaborazione degli input fino a 8 volte superiore. Se cercate un mouse che doni un vantaggio competitivo, con una reattività e una personalizzazione su misura per le sessioni di gioco più intense, il mouse gaming CORSAIR M65 RGB ULTRA wireless è la scelta giusta per voi.

A solo 89,99€, rispetto al prezzo originale di 129,99€, il mouse gaming CORSAIR M65 RGB ULTRA wireless è l'investimento ideale per ogni appassionato di videogiochi FPS che cerca prestazioni di alto livello. La combinazione tra design ergonomico, tecnologia avanzata e funzionalità personalizzabili rende questo mouse un elemento fondamentale per ottenere il massimo in ogni partita. Vi consigliamo vivamente di approfittare di questa offerta per portare la vostra esperienza di gioco a un livello superiore.

Vedi offerta su Amazon