Amazon sfida la concorrenza: MacBook Air M2 sotto i 1000€

Il MacBook Air M2 è uno dei migliori notebook per il lavoro. A differenza del modello con chip M1, il suo prezzo è sempre stato superiore ai 1.000€. Tuttavia, recentemente alcune promozioni lo hanno reso disponibile a 999€. Oggi, anche Amazon ha seguito questa tendenza, riducendo ufficialmente il prezzo del 26%, un'offerta senza precedenti.

Apple MacBook Air M2, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto dell'Apple MacBook Air M2 è consigliato per utenti che cercano un portatile leggero e potente per affrontare i loro compiti quotidiani. Con il suo design sottile, che pesa solo 1,24 kg, offre portabilità senza compromessi, rendendolo l'ideale per chi è sempre in movimento. La CPU 8-core abbinata a una GPU 8-core, insieme a 8GB di memoria unificata, lo rendono perfetto per attività che richiedono alte prestazioni, dalla programmazione al design grafico, passando per il montaggio video e la navigazione web fluida.

Inoltre, con fino a 18 ore di autonomia della batteria, vi accompagnerà per tutta la giornata di lavoro o di studio. Per chi valuta la qualità multimediale come elemento cruciale, l'Apple MacBook Air M2 non delude grazie al suo display Liquid Retina da 13,6" che offre immagini brillanti e dettagli incredibili, e al sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale per un'esperienza sonora immersiva, al netto dei limiti di un notebook ovviamente.

Gli aggiornamenti software costanti e la compatibilità con app popolari assicurano che il portatile rimanga al passo con le esigenze professionali e di intrattenimento attuali. Oltre a questo, vanta una videocamera FaceTime, mentre la connettività versatile proviene da diverse porte, tra cui MagSafe e Thunderbolt.

