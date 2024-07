CHE AFFARE: queste cuffie Sony con ANC tornano al MINIMO per il Prime Day! (-13%)

Siete alla ricerca di cuffie wireless che ridefiniscano la vostra esperienza d'ascolto, coniugando qualità audio superlativa e tecnologie all'avanguardia? Allora dovreste dare un'occhiata a questa offerta su Amazon: le rivoluzionarie Sony WH-1000XM4 sono ora disponibili a soli 199,00€, con uno sconto del 13% sul prezzo di listino di 229,99€, che vi permette quindi di risparmiare ben 30,99€ in occasione del Prime Day, ed è infatti necessario che siate iscritti ad Amazon Prime per fruire dell'offerta!

Cuffie wireless Sony WH-1000XM4, chi dovrebbe acquistarle?

Le cuffie wireless Sony WH-1000XM4 rappresentano la soluzione ideale per gli appassionati di musica che desiderano immergersi completamente nelle proprie tracce preferite, godendo di un'esperienza sonora senza compromessi. Sono particolarmente adatte a chi lavora in ambienti rumorosi o viaggia frequentemente, grazie alla loro cancellazione del rumore leader del settore. Gli audiofili apprezzeranno il supporto per l'audio ad alta risoluzione e la tecnologia DSEE Extreme per l'ottimizzazione dei file compressi.

Queste cuffie si distinguono per le loro funzionalità intelligenti. La tecnologia SPEAK-TO-CHAT mette in pausa automaticamente la musica quando iniziate a parlare, mentre la rilevazione dell'indossamento spegne le cuffie quando non le state utilizzando. La connessione Multi-Point permette inoltre di collegarle a due dispositivi Bluetooth contemporaneamente, rendendole perfette per chi alterna frequentemente l'uso tra smartphone e computer.

Con una durata della batteria fino a 30 ore e la possibilità di ricarica rapida, le Sony WH-1000XM4 sono l'accessorio ideale per chi è sempre in movimento e non vuole rinunciare a un suono di qualità. Il design over-ear garantisce inoltre un comfort prolungato, essenziale per chi indossa le cuffie per molte ore al giorno. A questo prezzo poi, parliamo di un'offerta per il Prime Day a dir poco ottima, e vi invitiamo a visitare la nostra guida in aggiornamento per scoprirne molte altre.

Attualmente disponibili a soli 199,00€, le cuffie wireless Sony WH-1000XM4 rappresentano un investimento eccellente per chiunque cerchi un'esperienza audio di alta qualità senza compromessi. La combinazione di cancellazione del rumore all'avanguardia, qualità sonora superiore, funzionalità intelligenti e lunga durata della batteria le rende una scelta ottimale sia per l'uso quotidiano che per i viaggi.

