Offerta TOP sul mouse gaming Corsair M65 RGB Ultra! (-31%)

Il Corsair M65 RGB Ultra è uno dei nostri mouse gaming in quanto offre un sistema di regolazione del peso, una struttura in alluminio anodizzato per aumentare la durabilità, numerose funzioni avanzate e un comfort impareggiabile. Dotato di 8 pulsanti programmabili e grazie alla tecnologia Quickstrike, assicura tempi di risposta ultraveloci. La tecnologia Corsair Slipstream Wireless garantisce una latenza ridottissima, mentre il sensore ottico promette precisione assoluta e fino a 26.000 DPI. Con una durata della batteria che supera i 3 giorni, questo mouse vi permetterà di giocare come, dove e quanto volete godendo di prestazioni al top. Oggi, grazie a un'offerta Amazon che vi permette di risparmiare il 31% sul prezzo originale potete acquistarlo per 89,99€.

Corsair M65 RGB Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Corsair M65 RGB Ultra è pensato per gli appassionati di giochi FPS che non si accontentano di meno quando si tratta di precisione, velocità e personalizzazione. Ideale per chi cerca non solo un mouse da gioco, ma un vero e proprio alleato in grado di offrire un vantaggio competitivo durante le partite. Grazie al sensore ottico Marksman, che offre una sensibilità regolabile fino a 26.000 DPI, e alla possibilità di regolare il peso del mouse, gli utenti possono trovare il bilanciamento perfetto che risponde alle proprie esigenze di gioco. Inoltre, la durata della batteria fino a 120 ore lo rende adatto anche per le lunghe maratone di gioco.

Inoltre, la tecnologia Corsair Slipstream Wireless assicura una connessione wireless estremamente veloce, con latenza inferiore a 1ms, e la possibilità di connessione tramite Bluetooth per garantire compatibilità con un ampio spettro di dispositivi. Con 8 pulsanti programmabili e il sistema Quickstrike che garantisce clic ultra rapidi, il Corsair M65 RGB Ultra è consigliato a coloro che non si accontentano di un semplice mouse da gioco ma cercano un dispositivo che elevi la propria esperienza di gioco a un livello superiore, offrendo tempi di risposta velocissimi e una precisione impareggiabile.

Attualmente, il mouse gaming Corsair M65 RGB Ultra è offerto a un prezzo scontato di 89,99€ grazie a una riduzione del 31% sul prezzo originale di 129,99€, rappresentando un'opportunità eccellente per accaparrarsi un mouse da gioco di qualità superiore a un costo ridotto. Con le sue caratteristiche tecniche avanzate, l'ergonomia studiata per il comfort e la durata estesa della batteria, questo mouse è una scelta ideale sia per giocatori appassionati che per professionisti. Vi consigliamo vivamente di considerare l'acquisto di Corsair M65 RGB Ultra per elevare la vostra esperienza di gioco a nuovi livelli di prestazione e comfort.

