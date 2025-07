EaseUS ha appena lanciato una delle promozioni più attese dell’anno: per celebrare il suo 20° anniversario, il celebre sviluppatore di software ha attivato una serie di offerte straordinarie su tutti i suoi prodotti principali. Con sconti fino al 60%, avete la possibilità di ottenere strumenti professionali per recuperare dati, eseguire backup completi, gestire partizioni e modificare PDF, risparmiando in grande stile. Le promozioni sono attive da ora fino al 15 agosto, e includono anche coupon dedicati per massimizzare il vostro risparmio.

>> Vedi le offerte su EaseUS <<

Saldi EaseUS, perché approfittarne?

Tra le offerte disponibili spicca EaseUS Data Recovery Wizard, il software leader per il recupero dati cancellati, utile per chi lavora con archivi sensibili o ha bisogno di recuperare file da hard disk danneggiati, SSD, chiavette USB o schede SD. Accanto a questo strumento imprescindibile trovate EaseUS Todo Backup, perfetto per creare copie di sicurezza automatizzate, sia per uso domestico che aziendale. Non manca poi EaseUS Partition Master, essenziale per chi desidera ridimensionare, spostare o unire partizioni senza perdita di dati, e il pratico PDF Editor, una soluzione completa per gestire i vostri documenti digitali con efficienza.

Il cuore della promozione si svela con l’utilizzo dei codici sconto dedicati, come ANNIV2025, che potete inserire in fase di acquisto per ottenere il massimo vantaggio. I software sono disponibili per Windows e macOS, con opzioni a licenza annuale oppure perpetua. Un’occasione perfetta per aggiornare il proprio arsenale digitale a costi contenuti, senza rinunciare alla qualità e all’affidabilità garantite da EaseUS, punto di riferimento nel mondo del software di utilità da due decenni.

Oltre al vantaggio economico, questa promozione rappresenta un’occasione per supportare uno sviluppatore che da vent’anni mette la sicurezza e la praticità al centro dell’esperienza utente. Sia che vogliate prevenire la perdita di dati, organizzare il disco in modo ottimale o semplicemente lavorare meglio con i PDF, troverete in EaseUS la risposta ideale.

Le offerte dell’anniversario sono disponibili per un periodo limitato: approfittatene subito e fate vostra una suite di strumenti professionali con uno sconto fino al 60%, prima che l’iniziativa si concluda il 15 agosto!

>> Vedi le offerte su EaseUS <<