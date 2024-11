Il Black Friday di Surfshark è da record! Offerte altissime e mesi aggiuntivi

Il Black Friday è il momento più atteso dell’anno per chi ama risparmiare, e Surfshark non delude con la sua campagna promozionale. Quest'anno, gli sconti raggiungono il 87% su tutti i piani di abbonamento, accompagnati da un'offerta imperdibile: 4 mesi extra gratuiti su piani annuali e biennali. Con un prezzo che parte da soli 1,99€ al mese, Surfshark rende accessibile a tutti la sicurezza digitale premium, offrendo una combinazione vincente di protezione, convenienza e affidabilità.

Vedi offerte su Surfshark

Perché abbonarsi a Surfshark durante il Black Friday?

Surfshark è molto più di una semplice VPN: il suo piano integrato, Surfshark One, offre un pacchetto completo che include blocco degli annunci, antivirus e protezione avanzata della privacy. Questo è utile durante il periodo del Black Friday, quando la navigazione online può diventare rischiosa a causa di truffe e tentativi di phishing. Con un costo minimo e funzionalità avanzate, Surfshark si posiziona come un alleato indispensabile per navigare in totale tranquillità, garantendo un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Uno dei punti di forza dell’offerta Black Friday di Surfshark è l’inclusione di 4 mesi extra gratuiti, che si aggiungono ai piani annuali e biennali. Questo significa protezione garantita per ben 28 mesi a un prezzo imbattibile, un’opportunità unica per chi cerca sicurezza a lungo termine. In un mondo in cui le minacce informatiche sono in costante evoluzione, proteggere la propria privacy online non è mai stato così importante. Abbonarsi a Surfshark significa investire nel proprio futuro digitale con un partner affidabile e all’avanguardia.

Le offerte Black Friday di Surfshark sono limitate nel tempo e rappresentano un’opportunità unica per risparmiare e proteggere la propria sicurezza digitale. Dopo la fine della campagna promozionale, i prezzi potrebbero aumentare, quindi il momento per agire è adesso. Approfittate degli sconti esclusivi e garantitevi una navigazione sicura e priva di stress per oltre due anni. Con Surfshark, risparmio e protezione vanno di pari passo, offrendovi la tranquillità di cui avete bisogno per affrontare il futuro digitale con serenità.

Vedi offerte su Surfshark