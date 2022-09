Sono passati tre giorni dalla presentazione dei nuovi processori Intel Raptor Lake, ma come sappiamo, il debutto ufficiale nel mercato avverrà il 20 ottobre. Nonostante ciò, il top di gamma di nuova generazione, vale a dire Core i9-13900K, è già stato erroneamente venduto da un rivenditore tedesco a un utente del forum PC Games Hardware Extreme. La notizia è stata riportata dall’account ufficiale di CapFrameX, un software di analisi del framerate, il quale ha postato uno screenshot dell’acquisto della CPU, assieme al prezzo.

Il Core i9-13900K messo in vendita da Caseking.de ha un prezzo di 749€, prezzo praticamente identico a quello che aveva il Core i9-12900K al lancio. Come specificato nell’ordine, la CPU non è ancora stata spedita, mentre secondo quanto affermato da CapFrameX, il sito del commerciante ha iniziato ad aggiungere il nuovo processore nel proprio listino nel momento in cui Intel lo ha annunciato al pubblico.

Il Core i9-13900K messo da poco in vendita sul sito del rivenditore tedesco

Ricordiamo che il nuovo top di gamma della serie Raptor Lake include ben 24 core, incrementando in maniera importante la conta degli E-Core e facendo così uso di una configurazione 8P+16E. I performance core sono ora basati sull’architettura Raptor Cove e saranno gli ultimi a essere realizzati con il processo produttivo a 10nm, denominato Intel 7 Ultra, prima di passare il testimone ai futuri Meteor Lake, che introdurranno il nodo a 7nm Intel 4, insieme a un design completamente nuovo.

Core i9-13900K, come tutti gli altri modelli Core di 13° generazione, mantiene la compatibilità con il socket LGA1700 e con le schede madri Z690 uscite lo scorso anno, oltre che con le nuove Z790. Oltre al supporto PCI-E 5.0 per GPU e SSD e alle RAM DDR5, da subito introdotto a partire da Alder Lake, continua a essere presente la compatibilità anche con i moduli DDR4, gradualmente sulla via del tramonto man mano che i prezzi delle memorie di nuova generazione scendono. Il modello di fascia alta, inoltre, sarà presto accompagnato dal Core i9-13900KS, la versione più potente e in grado di arrivare a 6GHz in boost.

Anche se l’utente in questione è riuscito già a mettere le mani sul Core i9-13900K, bisognerà comunque attendere la data di lancio ufficiale per conoscere le performance del processore e poter finalmente fare un paragone diretto con i Ryzen 7000 di AMD, ormai disponibili all’acquisto da qualche giorno. L’azienda non ha infatti ancora rilasciato driver e BIOS aggiornati, indispensabili per il corretto funzionamento delle nuove CPU.