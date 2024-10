Leggerezza e precisione per i pro-gamer con questo mouse Glorious, oggi IN OFFERTA! -18%

Se siete alla ricerca di un mouse da gaming ultraleggero e performante, l'offerta Amazon per il Glorious Gaming Model O 2 Pro è un'occasione da non perdere. Attualmente disponibile a soli 89,99€, questo mouse vanta uno sconto del 18% rispetto al prezzo più basso recente di 109,99€. Un'opportunità perfetta per migliorare la vostra esperienza di gioco con un dispositivo all'avanguardia, progettato per garantire velocità e precisione assoluta. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse gaming per ulteirori consigli.

Glorious Gaming Model O 2 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Glorious Model O 2 Pro è dotato di un sensore ottico BAMF 2.0, che offre una risoluzione regolabile fino a 26.000 DPI, garantendo un tracciamento estremamente preciso e una velocità di risposta elevatissima grazie ai suoi 650 IPS e un'accelerazione di 50G. Il tempo di risposta di 1 ms e la connettività wireless a 2,4 GHz vi permettono di giocare con la stessa affidabilità di un mouse cablato, ma con la libertà e la leggerezza che solo una soluzione wireless può offrire. Con soli 57 grammi di peso, questo mouse è estremamente maneggevole e ideale per lunghe sessioni di gioco. È perfetto per una presa a palmo, a artiglio o con la punta delle dita, garantendo una comodità superiore per chi ha mani di medie o grandi dimensioni.

La sua batteria durevole è un altro punto di forza: fino a 80 ore di utilizzo continuo, senza interruzioni. In più, potete continuare a giocare anche mentre ricaricate il mouse tramite il cavo USB-C incluso. Oltre alle prestazioni tecniche di alto livello, il Glorious Gaming Model O 2 Pro non rinuncia allo stile, con il suo design RGB personalizzabile che aggiunge un tocco di colore alla vostra postazione di gioco. Questo dispositivo offre 6 tasti programmabili e piedini in PTFE che permettono uno scorrimento fluido su qualsiasi superficie, rendendolo la scelta ideale per i giocatori più esigenti.

Grazie ai suoi switch ottici con un ciclo di vita di 100 milioni di clic, il mouse offre una resistenza e una precisione eccezionali. Il Glorious Model O 2 Pro è un vero concentrato di tecnologia pensato per gli appassionati di giochi FPS e per chi cerca prestazioni elevate senza compromessi. Se volete migliorare la vostra esperienza di gioco, questa è senza dubbio un'occasione da cogliere subito.

Vedi offerta su Amazon