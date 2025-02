Diventa un PRO con il meglio! Bundle Logitech scontato del 44%

Per tutti gli appassionati di eSport e gli amanti del gaming ad alto livello, Logitech e Amazon offrono un’opportunità imperdibile con il bundle scontato del 44%. Il kit Logitech G PRO TKL e il mouse gaming sono ora disponibili a soli 170,98€, con un risparmio significativo rispetto al prezzo originale di 303,99€. Un’offerta che permette di ottenere una combinazione di periferiche progettate per garantire prestazioni di altissimo livello, ideali per chi aspira a diventare un vero professionista del gaming.

Logitech G PRO TKL, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G PRO TKL, con la sua tastiera gaming meccanica e il mouse wireless LIGHTSPEED, si rivela un bundle ideale per i videogiocatori appassionati che cercano di elevare la propria esperienza di gioco a un livello professionale. Grazie agli switch GX Blue Clicky, noti per il loro feedback tattile e sonoro, la tastiera soddisfa le esigenze degli utenti che prediligono una risposta immediata e soddisfacente durante il gameplay. Inoltre, il mouse, con sensore HERO 25K regolabile fino a 25.600 DPI, offre la massima precisione, essenziale per i giochi che richiedono rapidità e accurata mira.

L'offerta, da 170,98€ rispetto al prezzo originale di 303,99€, è particolarmente attrattiva per chi vuole investire in attrezzature di alta qualità. Per non parlare delle funzionalità aggiuntive che rendono il Logitech G PRO TKL un must-have per ogni setup da gaming. La tecnologia LIGHTSYNC RGB permette di personalizzare sia la tastiera che il mouse con un'ampia gamma di colori e effetti, garantendo così un'esperienza visiva totalmente immersiva e in linea con il proprio stile.

Queste caratteristiche, unite alla possibilità di salvare profili di gioco direttamente nei dispositivi per una performance costante su qualsiasi sistema, rendono il Logitech G PRO TKL la scelta ideale per i giocatori seri che desiderano migliorarsi e dimostrare il proprio valore nelle arene di gioco virtuali. Questa promozione rappresenta un'eccezionale opportunità per aggiornare il proprio arsenale gaming con tecnologia di punta a un prezzo vantaggioso.

