Logitech G PRO X Superlight: il mouse ultraleggero che ogni gamer dovrebbe avere, ora in SCONTO!

Se state cercando un mouse da gaming wireless che offra prestazioni professionali e una qualità senza compromessi, non potete perdervi questa offerta su Amazon. Infatti, Logitech G PRO X Superlight, disponibile al prezzo incredibile di 85,49€, vi permette di risparmiare il 5% rispetto al prezzo più basso recente di 89,99€. Un’occasione imperdibile per migliorare la vostra postazione gaming con un dispositivo progettato per vincere.

Logitech G PRO X Superlight, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech G PRO X Superlight è stato sviluppato insieme ai professionisti degli eSport per garantire le migliori prestazioni in ogni situazione. Con un peso inferiore a 63 grammi, è uno dei mouse più leggeri sul mercato, perfetto per lunghe sessioni di gioco grazie al suo design ergonomico. La tecnologia Lightspeed Wireless assicura una connessione stabile e reattiva con una latenza di soli 1 ms, eliminando il fastidio dei cavi.

Le prestazioni di questo mouse sono eccezionali grazie al sensore HERO 25K, che offre una precisione straordinaria con un tracciamento fino a 25.600 DPI e oltre 400 fps. Questo vi permette di avere il pieno controllo del gioco, anche nei momenti più intensi. Inoltre, i piedini in PTFE garantiscono una scorrevolezza impeccabile su qualsiasi superficie.

Con i suoi cinque pulsanti programmabili, Logitech G PRO X Superlight offre ampie possibilità di personalizzazione, adattandosi perfettamente al vostro stile di gioco. È la scelta ideale per chi desidera uno strumento performante, affidabile e progettato per dominare le competizioni.

Ora disponibile su Amazon a soli 85,49€, questo mouse rappresenta un investimento essenziale per i gamer di ogni livello. Approfittate subito di questa offerta esclusiva e portate il vostro gaming a un nuovo livello. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse wireless per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon