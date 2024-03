SUPER sconto su questo utilissimo mouse gaming wireless! (-18%)

Se state cercando un mouse da gaming sotto i 150€, non potete perdervi il mouse Glorious Model I 2 Wireless. Questo mouse da gaming rappresenta una vera rivoluzione per gli appassionati, offrendo un'esperienza senza precedenti. Attualmente disponibile su Amazon, questo mouse ergonomico ultraleggero presenta un design addirittura migliore rispetto alla sua versione originale, garantendo maggiore leggerezza e comfort. Dotato di 9 tasti programmabili e una tecnologia all'avanguardia che permette un tracciamento estremamente preciso, il mouse da gaming Wireless Glorious è in offerta a soli 79,99€, rispetto al prezzo originale di 97,62€. Ciò rappresenta un risparmio del 18%, un'opportunità imperdibile per potenziare la vostra configurazione di gioco.

Mouse da gaming Glorious Model I 2 Wireless, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mouse da gaming Wireless Glorious è l'accessorio ideale per i giocatori che cercano la combinazione perfetta tra leggerezza, ergonomia e tecnologia. Con un peso di soli 75g, questo mouse è progettato per garantire il massimo comfort durante lunghe sessioni di gioco, riducendo il rischio di affaticamento. Grazie ai suoi 9 tasti programmabili e 2 livelli di configurazione, vi consente di personalizzare completamente la vostra esperienza di gioco secondo le vostre preferenze.

Dotato di un sensore ottico BAMF 2.0 di ultima generazione, il mouse da gaming Wireless Glorious garantisce precisione estrema e un tracciamento in tempo reale, permettendovi di mantenere sempre il controllo della situazione di gioco. Per coloro che apprezzano la libertà di movimento, è importante sapere che offre tre modalità di connessione, tra cui un'opzione wireless a 2,4 GHz con una durata della batteria fino a 110 ore e un'opzione Bluetooth LE 5.2 che estende l'utilizzo fino a 210 ore. Questo lo rende particolarmente adatto per i giocatori appassionati che cercano un dispositivo affidabile, comodo e versatile, capace di adattarsi a qualsiasi stile di gioco e necessità, garantendo al contempo un'esperienza di gioco ottimale e libera da vincoli.

L'offerta per il mouse da gaming Wireless Glorious al prezzo di 79,99€, rispetto al costo originale di 97,62€, rappresenta un'opportunità eccezionale per i giocatori. Con la sua tecnologia avanzata, comfort ergonomico e versatilità, è progettato per offrire un'esperienza di gioco senza eguali. Vi consigliamo vivamente di approfittare di questa offerta per portare il vostro gioco al livello successivo.

