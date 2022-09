Qualche giorno fa, vi avevamo anticipato l’arrivo di nuovi modelli Surface pensati per il gaming, con cui Microsoft avrebbe intenzione di espandere la propria gamma di portatili 2 in 1. Questi dovrebbero essere presentati all’evento omonimo che si terrà il 12 ottobre alle 16:00 (ora italiana), di cui l’azienda ne ha da poco dato l’annuncio ufficiale. Diverse sono le novità attese, come il nuovo Surface 9 Pro, che dovrebbe far uso di CPU Intel e ARM, oltre alle inedite colorazioni blu e il verde.

Come anticipato in precedenza, i nuovi Surface da gaming includeranno hardware di fascia alta e dovrebbero essere disponibili in due opzioni dotate di CPU Alder Lake: la prima include un Core i5-12500H insieme a una GPU dedicata Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, mentre la seconda sarebbe equipaggiata invece con un Core i7-12700H e una RTX 3070 Ti. Sarebbe infine possibile scegliere tra 16 o 32GB di RAM per entrambi i modelli.

Microsoft Surface Laptop Go 2

La lista di novità previste comprende anche un possibile nuovo portatile Surface Laptop 5, che dovrebbe arrivare solamente in versione Intel, includendo un processore Core di 12° generazione. Questi sono, tuttavia, gli unici dettagli conosciuti inerenti a questo dispositivo. C’è anche attesa per il Surface Studio 3, i cui accessori erano già trapelati in rete sotto forma di render. L’azienda non aggiorna questa linea dal 2018, con l’ultimo modello ormai obsoleto per quanto riguarda CPU e GPU.

All’evento, Microsoft dovrebbe anche svelare altri accessori, come TypeCover e possibili nuovi auricolari wireless Surface Earbuds. L’azienda potrebbe anche finalmente presentare Project Volterra, il suo primo mini-computer ARM che era già stato annunciato all’inizio di quest’anno, il quale riprende molto le forme e lo stile del Mac Mini di Apple. Questo dispositivo dovrebbe includere un processore di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3, oltre a diverse porte USB, di cui tre Type-A e due Type-C, insieme a una DisplayPort e un connettore Ethernet.

L’evento potrebbe inoltre rappresentare un’occasione per festeggiare i 10 anni che la linea Surface compie proprio questo autunno, motivo per cui potremmo aspettarci qualche sorpresa in più da parte di Microsoft.