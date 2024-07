NordVPN ti regala la eSIM Saily! Offerta estiva da non perdere

Non c'è momento migliore per approfittare dei vantaggi di una VPN, soprattutto in estate, periodo tipico per le vacanze. Utilizzare una VPN durante un viaggio all'estero permette infatti di continuare a guardare i propri programmi preferiti in italiano, mantenendo così un legame con la propria cultura e lingua. Ma c'è una grande novità da parte di NordVPN: oltre a offrire sconti fino al 69%, il fornitore regala una eSIM Saily con fino a 20 GB di traffico dati, utilizzabile in oltre 150 paesi. Questo consente di connettersi a internet senza preoccuparsi di trovare Wi-Fi sicuri. Una combinazione vincente, che posiziona il servizio tra le migliori VPN sul mercato.

NordVPN, chi dovrebbe abbonarsi?

Una delle innovazioni più rilevanti introdotte da NordVPN è la disponibilità di una eSIM con dati mobili gratuiti. In collaborazione con Saily, questa eSIM permette agli utenti di connettersi a internet in oltre 150 paesi senza la necessità di trovare Wi-Fi sicuri o di affrontare costi di roaming elevati. La eSIM viene attivata tramite coupon e offre vari pacchetti di dati in base al piano scelto.

Questa aggiunta rappresenta un grande vantaggio per chi viaggia e ha bisogno di una connessione affidabile e sicura ovunque si trovi. La eSIM di Saily offre numerosi benefici. Prima di tutto, assicura una connessione globale continua. Inoltre, fornisce una maggiore sicurezza rispetto alle reti Wi-Fi pubbliche, che possono essere facilmente attaccate da hacker.

I pacchetti dati inclusi con la eSIM consentono anche di risparmiare sui costi del roaming internazionale, un aspetto fondamentale per chi viaggia, soprattutto durante la stagione estiva. Infine, la possibilità di scegliere tra diversi piani dati permette di adattare il servizio alle proprie esigenze specifiche, offrendo una soluzione flessibile e conveniente per tutti gli utenti di NordVPN.

