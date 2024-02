PREZZO FOLLE AMAZON: Mouse da Gaming HyperX a -42%

Per gli appassionati di videogiochi in cerca del mouse da gaming perfetto per migliorare la propria esperienza ludica, c'è un'irrinunciabile offerta disponibile per il mouse Pulsefire Haste di HyperX su Amazon. Oggi, potete acquistarlo a soli 34,99€, godendo di uno sconto del 42% che rappresenta un notevole risparmio per il vostro portafoglio..

Mouse per il gaming HyperX Pulsefire Haste, chi dovrebbe acquistarlo?

Se state cercando di potenziare le vostre prestazioni di gioco con un mouse all'avanguardia, questo modello rappresenta un'opzione eccellente. Con un peso ultraleggero di soli 59 grammi e una struttura a nido d'ape, il Pulsefire Haste vi offre la possibilità di giocare con una velocità e una precisione senza precedenti. Il sensore Pixart 3335 assicura un tracciamento di alta qualità, consentendovi di raggiungere fino a 16.000 DPI, una velocità di 450 IPS e un'accelerazione di 40G.

I 6 pulsanti programmabili offrono una flessibilità straordinaria, consentendovi di personalizzare il mouse in base alle vostre esigenze specifiche e garantendovi un'esperienza di gioco altamente accessibile.

Se la vostra ricerca è orientata verso un mouse da gaming che offra velocità e precisione, il Pulsefire Haste di HyperX è la scelta ottimale. Approfittate dell'offerta speciale su Amazon, dove potete acquistarlo a soli 34,99€, beneficiando di uno sconto del 42% rispetto al prezzo originale.

