Il Samsung ViewFinity S8 da 37 pollici è disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo schermo professionale in risoluzione UHD 4K con supporto HDR10 passa da 629€ a 492,99€, offrendovi un risparmio del 22%. Perfetto per chi cerca un display di grandi dimensioni con connettività completa (HDMI, DisplayPort e USB-C), questo monitor vi conquisterà con le sue funzioni Eye Saver Mode e Flicker Free per sessioni di lavoro prolungate. Approfittate dello sconto del 22% per portare a casa questo monitor da 37" a 492,99€.

Samsung ViewFinity S8 da 37", chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung ViewFinity S8 da 37 pollici rappresenta la scelta ideale per professionisti creativi e utenti esigenti che necessitano di un'ampia superficie di lavoro con qualità d'immagine eccellente. Grazie alla risoluzione UHD 4K e al supporto HDR10, questo monitor vi permetterà di gestire progetti complessi con una precisione cromatica superiore, ideale per fotografi, videomaker e grafici che lavorano su contenuti ad alta definizione. Le funzionalità PIP e PBP vi consentiranno di visualizzare simultaneamente contenuti da diverse sorgenti, ottimizzando il multitasking, mentre la connettività versatile con HDMI, DisplayPort e USB-C garantisce compatibilità con qualsiasi setup professionale o domestico.

Questo display si rivela adatto anche per chi trascorre molte ore davanti allo schermo, grazie alle tecnologie Eye Saver Mode e Flicker Free che riducono l'affaticamento visivo durante sessioni di lavoro prolungate. L'Easy Setup Stand facilita l'installazione e permette regolazioni ergonomiche per trovare la posizione ottimale, mentre le generose dimensioni da 37 pollici vi offriranno uno spazio di lavoro paragonabile a due monitor tradizionali affiancati. Con uno sconto del 22% che porta il prezzo a 492,99€, vi troverete di fronte a un'opportunità eccellente per investire in un monitor premium che migliorerà significativamente la vostra produttività quotidiana.

Il Samsung ViewFinity S8 da 37 pollici vi offre un'esperienza visiva straordinaria grazie alla risoluzione UHD 4K (3840x2160) e alla tecnologia HDR10. Con frequenza di aggiornamento da 60Hz e tempo di risposta di 5ms, questo monitor flat garantisce immagini nitide e fluide. Dotato di connettività completa (HDMI, DisplayPort e USB-C), supporta anche le funzioni PIP e PBP per il multitasking avanzato.

