20€ in meno su questo mouse gaming, da non perdere!

Se in un mouse da gaming cercate la massima leggerezza oltre alle prestazioni del sensore, i modelli a nido d'ape dovrebbero essere la vostra priorità. Un esempio eccellente in questo contesto è l'HyperX Pulsefire Haste, che si distingue per il suo peso di soli 59 grammi, posizionandosi tra i migliori nella sua categoria. Grazie allo sconto del 33% attualmente offerto da Amazon su questo modello, potete acquistarlo al vantaggioso prezzo di soli 39,98€ anziché 59,99€.

HyperX Pulsefire Haste, chi dovrebbe acquistarlo?

Coloro che cercano in un mouse da gaming non solo l'elevata precisione del sensore ma anche la massima leggerezza, ottimizzata dal design a nido d'ape, che consiste in numerose apertura sulla parte superiore del mouse, aperture che però non pregiudicano la manovrabilità. Un mouse indicato quindi per chi cerca anche un tocco di personalizzazione, con un'impugnatura sicura e con accorgimenti che permettono di farvi accedere in modo reattivo ai pulsanti integrati.

Nelle sessioni di gioco, la rapidità con cui si può spostare il cursore è fondamentale, per questo apprezzerete il sensore Pixart 3335, che può essere settato fino a 16.000 DPI, per una precisione millimetrica. Se siete giocatori che trascorrono lunghe sessioni davanti al PC, apprezzerete anche i pulsanti separati, nonché l'indossabilità migliorata grazie all'ottimo grip.

I 6 pulsanti programmabili consentono una totale personalizzazione tramite il software HyperX NGENUITY, rendendolo ideale per chi ricerca un mouse che si adatti alle proprie esigenze di gioco. E con un prezzo speciale di soli 39,98€ rispetto al prezzo originale di 59,99, è il momento perfetto per equipaggiarsi con un mouse che si posiziona all'avanguardia nel mondo dei mouse da gaming.

