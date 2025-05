SCONTO SHOCK sul Lexar EQ790 4TB: velocità estrema, prezzo MINIMO STORICO!

Se siete alla ricerca di un'unità SSD ad alte prestazioni per portare la vostra esperienza di gioco o il vostro lavoro creativo al livello successivo, l'attuale offerta su Amazon per il Lexar EQ790 da 4TB rappresenta un'opportunità da non lasciarsi sfuggire. Questo SSD M.2 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 è ora disponibile a soli 240,96€, con uno sconto del 5% rispetto al recente minimo storico di 252,69€. Un prezzo così vantaggioso per una memoria interna di queste caratteristiche è davvero raro, soprattutto considerando le specifiche di livello enthusiast.

Lexar EQ790 4TB, chi dovrebbe acquistarlo?

Lexar EQ790 da 4TB è progettato per soddisfare le esigenze più elevate in termini di velocità, affidabilità e compatibilità. Grazie a una velocità di lettura sequenziale fino a 7000 MB/s e una scrittura fino a 6000 MB/s, garantisce trasferimenti fulminei, tempi di caricamento ridotti e una reattività superiore sia nei videogiochi che nei software più pesanti. Tali performance sono rese possibili dall'interfaccia PCIe 4.0, dal protocollo NVMe 1.4 e dalle tecnologie cache HMB e SLC, che ottimizzano l'efficienza della memoria.

In termini di durata e affidabilità, l'unità si affida alla tecnologia NAND 3D avanzata, ideale per sostenere carichi di lavoro intensi nel lungo periodo. Anche la gestione energetica intelligente è un punto di forza, con un consumo ottimizzato in base all'attività, caratteristica utile soprattutto in ambito laptop. La compatibilità estesa include PC desktop, notebook e persino PlayStation 5, rendendolo un componente perfetto anche per i gamer su console che desiderano espandere lo storage senza sacrificare la velocità.

Supportato da una garanzia limitata di 5 anni, Lexar EQ790 è una scelta sicura e performante per chi cerca il massimo senza compromessi. Al prezzo attuale di 240,96€, si posiziona come una delle soluzioni più convenienti nella fascia alta del mercato SSD. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori SSD per ulteriori consigli.