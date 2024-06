SSD Samsung 970 EVO Plus da 1 TB in super OFFERTA! Sconto del 41%

Vi segnaliamo un'ottima offerta Amazon sull'SSD Samsung 970 EVO Plus da 1 TB, disponibile a soli 94,73€ grazie a uno sconto del 41% sul prezzo originale di 159,99€. Questa unità SSD è dotata delle ultime innovazioni in termini di tecnologia V-NAND di Samsung, offrendo velocità di lettura e scrittura sequenziale ai vertici della categoria. Il formato M.2 (2280) lo rende perfetto sia per laptop che per computer desktop, massimizzando le prestazioni grazie alla larghezza di banda NVMe.

Controllate la compatibilità con il vostro sistema prima dell'acquisto per sfruttare appieno le sue straordinarie prestazioni.

Samsung 970 EVO Plus 1 TB, chi dovrebbe acquistarlo?

L'unità SSD Samsung 970 EVO Plus da 1 TB è pensata per gli utenti che pretendono prestazioni e affidabilità di alto livello dal loro sistema. Grazie alla sua tecnologia V-NAND avanzata e alla capacità di raggiungere velocità di lettura/scrittura sequenziale fino a 3.500/3.300 MB/s, è la soluzione ideale per professionisti nel campo dell'editing video, grafica e per gli appassionati di gaming che desiderano ridurre al minimo i tempi di caricamento dei giochi e delle applicazioni. La versatilità del suo fattore di forma M.2 (2280) permette inoltre un facile montaggio su laptop e computer desktop, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca di espandere la capacità di archiviazione senza sacrificare spazio.

Inoltre, con un'affidabilità massima di 1.200 TBW e prestazioni incrementate fino al 53% rispetto al modello precedente, è garantita una lunga durata e un'esperienza utente senza compromessi. Grazie alla retrocompatibilità con interfaccia SATA da 6 Gb/s, 3 Gbps e SATA 1,5 Gbps, questo SSD si adatta a molti sistemi esistenti, anche se è fondamentale verificarne la compatibilità prima dell'acquisto. Il SSD Samsung 970 EVO Plus da 1 TB offre dunque un notevole salto di qualità per utenti che necessitano di un'ampia capacità di memorizzazione dati e di velocità superiori, sia per lavoro che per passione.

Attualmente disponibile al prezzo di 94,73€ grazie a un super sconto Amazon del 41%, il Samsung 970 EVO Plus da 1 TB rappresenta un investimento di valore per chi cerca affidabilità, alte prestazioni e velocità in un SSD. Ora che si trova in offerta, si presenta come una scelta vantaggiosa per migliorare le prestazioni di sistema con tecnologia all'avanguardia. La combinazione di avanzate tecnologie di memoria, affidabilità estesa e compatibilità elevata lo rendono una scelta altamente raccomandata per gli utenti che desiderano estendere la capacità di archiviazione senza compromessi sulla velocità o la qualità.

Vedi offerta su Amazon