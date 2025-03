Un monitor portatile che non è così portatile: 18” a 120Hz sotto i 130€

Nel mondo dei monitor per PC, le dimensioni sono spesso un compromesso. Tuttavia, un'offerta interessante su Aliexpress potrebbe cambiare questa percezione. In occasione del 15° anniversario della piattaforma, il monitor portatile UPERFECT 18 UMax è disponibile a meno di 130€, un prezzo che rende questa scelta davvero allettante. Con uno schermo da 18,5 pollici a 120Hz, questo monitor offre una combinazione di grandezza e prestazioni che difficilmente troverete in prodotti simili a questo prezzo.

UPERFECT 18 UMax, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor UPERFECT è dotato di uno schermo con risoluzione Full HD, che garantisce immagini vivide e dettagli nitidi. Grazie alla tecnologia FreeSync, la fluidità dei movimenti è impeccabile, particolarmente apprezzabile durante le sessioni di gioco o la visione di contenuti multimediali. La riproduzione dei colori è altrettanto impressionante, con una copertura al 100% dello spazio colore sRGB, che lo rende ideale anche per la grafica. Inoltre, la funzione HDR integrata arricchisce ulteriormente l'esperienza visiva, assicurando una qualità superiore in ogni tipo di contenuto.

Un altro punto di forza del monitor UPERFECT è la sua connettività. Grazie alla porta USB Type-C, che unisce alimentazione, trasmissione del segnale e interfaccia USB in un’unica soluzione, il monitor può essere facilmente collegato a una vasta gamma di dispositivi, come laptop, PC, console PS4/PS5, Switch e persino telefoni. Le opzioni di connessione non finiscono qui, infatti, il monitor supporta anche la connessione tramite Mini HDMI, offrendo una grande versatilità e la possibilità di utilizzarlo in vari contesti, dal lavoro all'intrattenimento.

Nonostante le dimensioni generose, questo monitor è progettato per essere trasportabile. Viene fornito con una custodia protettiva in pelle PU che protegge lo schermo da urti e graffi durante il trasporto. Inoltre, il supporto VESA consente di montarlo su bracci o supporti compatibili, mentre il design innovativo con foro circolare consente di utilizzare una penna come supporto, aggiungendo un ulteriore livello di praticità per chi è sempre in movimento. Non dimentichiamo poi il doppio altoparlante stereo integrato, che offre un audio coinvolgente, rendendo l'esperienza d'uso ancora più completa.

