SurfShark dà il via al 2025 con 4 mesi extra sulla VPN

Il nuovo anno comincia alla grande per gli appassionati di tecnologia e sicurezza digitale: Surfshark, autore di una delle migliori VPN, inaugura il 2025 con una promozione straordinaria. Per un periodo limitato, l’azienda offre 4 mesi extra gratuiti su tutti i suoi piani di abbonamento, inclusi Starter, One e One+. Inoltre, gli utenti possono approfittare di sconti fino all’87%, rendendo la protezione online più accessibile che mai.

Vedi offerte su Surfshark

Surfshark VPN, perché e chi dovrebbe abbonarsi?

Surfshark si distingue nel panorama delle VPN per l’ampia gamma di funzionalità offerte, particolarmente nel piano più completo, Surfshark One+. Tra i servizi inclusi troviamo non solo la VPN, ma anche strumenti avanzati come Alternative ID per proteggere l’identità digitale, Antivirus per la sicurezza del dispositivo, e Alert, che notifica in caso di violazioni di dati personali. Non mancano inoltre Search, un motore di ricerca privato, e la rimozione automatica dei dati personali con il servizio Incogni, una vera novità per chi desidera mantenere un controllo totale sulla propria privacy.

Che stiate cercando una semplice VPN o una suite completa per la protezione digitale, questa offerta rappresenta un’opportunità unica. Con il piano Starter, potete godere di una protezione essenziale, mentre i piani One e One+ sono ideali per chi desidera una sicurezza più approfondita. La promozione dei 4 mesi extra è un incentivo imperdibile per chiunque voglia iniziare l’anno con una connessione sicura e anonima, senza rinunciare alla convenienza.

Surfshark è sinonimo di affidabilità e innovazione nel campo della sicurezza online. Le sue funzioni, unite all’offerta di inizio anno, la rendono una delle scelte migliori per chi desidera proteggere la propria privacy e navigare in tutta tranquillità. Per questi motivi, non perdere l’occasione di approfittare di questa promozione: proteggete la vostra vita digitale con Surfshark e iniziate il 2025 con un livello di sicurezza senza precedenti.

Vedi offerte su Surfshark