Tenda AX3000: il router versatile che si adatta alle tue esigenze di rete, oggi IN SCONTO!

Se siete alla ricerca di un router WiFi 6 potente e conveniente, non potete lasciarvi sfuggire questa incredibile offerta su Amazon. Infatti, Tenda AX3000 è attualmente disponibile al prezzo scontato di 41,32€, con un risparmio del 35% rispetto al prezzo consigliato di 63,99€. Si tratta di un'opportunità perfetta per aggiornare la vostra rete domestica con una soluzione moderna, veloce e ad alte prestazioni.

Tenda AX3000, chi dovrebbe acquistarlo?

Tenda AX3000 è un router WiFi 6 dual band che garantisce velocità di trasferimento elevate, fino a 2402 Mbps sulla banda 5 GHz e 574 Mbps sulla banda 2,4 GHz. Grazie al supporto per la larghezza di banda a 160 MHz e alle tecnologie avanzate come OFDMA, WPA3, IPv6 e TWT, offre una connessione stabile e performante, ideale per streaming in 4K, gaming online e download rapidi.

Le 5 antenne esterne da 6dBi e la tecnologia Beamforming assicurano una copertura Wi-Fi estesa, rendendo il segnale più affidabile anche in ambienti di grandi dimensioni o con più ostacoli. Inoltre, grazie alla funzionalità WiFi+ Mesh, è possibile integrare il router con altri dispositivi Tenda compatibili per espandere ulteriormente la copertura.

Tenda AX3000 non è solo un router: può essere configurato anche come punto di accesso o ripetitore Wi-Fi, offrendo flessibilità totale in base alle esigenze della vostra rete. La configurazione è semplice e intuitiva, accessibile tramite browser web all'indirizzo 192.168.0.1 o tramite l'app dedicata Tenda App, che permette anche di attivare funzionalità come il Guest Wi-Fi, il Parental Control e la pianificazione degli orari di attività.

Con un prezzo inferiore ai 42€, Tenda AX3000 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un router WiFi 6 affidabile ed economico. Approfittate subito di questa offerta su Amazon prima che torni al prezzo pieno. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori router wi-fi per ulteriori consigli.