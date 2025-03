Trasferimenti ultraveloci con questo SSD esterno compatto e resistente, oggi con DOPPIO SCONTO!

Se state cercando un SSD esterno veloce, affidabile e compatto, questo modello di ORICO da 1TB è un'opzione imperdibile. Attualmente disponibile su Amazon a soli 79,99€, questo SSD beneficia di uno sconto del 18% rispetto al prezzo mediano di 97,99€. Inoltre, applicando il coupon presente sulla pagina del prodotto, potrete ottenere un ulteriore sconto di 10€, portando il prezzo finale a soli 69,99€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 10€ durante il checkout

SSD esterno ORICO 1TB, chi dovrebbe acquistarlo?

L'SSD esterno ORICO da 1TB garantisce velocità di lettura e scrittura fino a 1050MB/s, consentendovi di trasferire file di grandi dimensioni in pochi secondi. Che si tratti di documenti di lavoro, progetti multimediali o giochi, questo dispositivo assicura prestazioni di alto livello e tempi di caricamento ridotti.

Il design compatto e leggero lo rende perfetto per chi è sempre in movimento. Grazie al pratico gancio integrato, potete agganciarlo a uno zaino o a una cintura, avendolo sempre a portata di mano. Le dimensioni ridotte (5,19 x 1,33 x 0,74 pollici) e il peso contenuto (solo 0,22 libbre) lo rendono estremamente pratico da trasportare.

L'SSD esterno ORICO è costruito in lega di alluminio, un materiale che favorisce la dispersione del calore e garantisce una maggiore durata nel tempo. La struttura resistente alla polvere e agli urti protegge i dati anche in ambienti difficili, evitando perdite accidentali.

Compatibile con Windows, macOS, iOS e Android, questo SSD si collega facilmente a PC, laptop, tablet e smartphone grazie al cavo USB-C e USB-A 2 in 1 incluso nella confezione. Non necessita di installazioni: è plug and play, pronto all'uso immediato.

Grazie allo sconto del 18% su Amazon, e all'ulteriore coupon da 10€, potete acquistare l'SSD esterno ORICO da 1TB a soli 69,99€. Un'opportunità da cogliere al volo per avere un dispositivo performante e affidabile a un prezzo vantaggioso. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori SSD esterni per ulteriori consigli.

