Un monitor per il gaming competitivo ti aspetta, e con questo SCONTO non ti costerà una fortuna!

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming che possa migliorarela vostra esperienza di gioco senza svuotare il portafoglio, questa offerta su Amazon potrebbe essere ciò che fa per voi. Il monitor da gaming PHILIPS 24M2N3201A è ora disponibile a soli 110,20€, con un risparmio del 26% rispetto al prezzo originale di 148,99€. Una proposta che combina prestazioni elevate e accessibilità economica.

Monitor gaming PHILIPS 24M2N3201A, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor PHILIPS 24M2N3201A rappresenta la scelta ideale per chi desidera entrare nel mondo del gaming competitivo senza compromessi. Con un refresh rate di 180Hz e un tempo di risposta di 1ms, questo display si rivolge principalmente ai giocatori che necessitano di prestazioni elevate nei titoli competitivi, dove la reattività è fondamentale.

Le caratteristiche tecniche di questo monitor lo rendono particolarmente versatile. Il pannello Full HD da 24 pollici offre il perfetto equilibrio tra dimensioni e prestazioni, mentre le tecnologie FreeSync Premium e G-Sync assicurano un'esperienza di gioco fluida e priva di artefatti visivi. La presenza di altoparlanti integrati e la modalità LowBlue per la riduzione dell'affaticamento oculare completano un pacchetto pensato per sessioni di gioco prolungate.

La connettività è un altro punto di forza, con due porte HDMI e una DisplayPort che garantiscono la massima compatibilità con qualsiasi setup gaming. Il design moderno e minimalista, caratterizzato da cornici sottili, si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, mentre il supporto ergonomico permette di trovare sempre la posizione ideale.

Attualmente disponibile a 110,20€, il PHILIPS 24M2N3201A rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca un monitor gaming di qualità. La combinazione di specifiche tecniche avanzate, come il refresh rate di 180Hz e la compatibilità con le più recenti tecnologie di sincronizzazione, lo rende un investimento sicuro per il futuro del proprio setup gaming, ora disponibile a un prezzo particolarmente vantaggioso!

