Arriva la Villain Collection su Zavvi!

Mentre prosegue la promozione che vi permetterà di ottenere il 20% di sconto su una selezione di set LEGO, vogliamo segnalarvi che sul portale di Zavvi è arrivata anche una nuova collezione d’abbigliamento, che farà certamente impazzire i fan dei fumetti della DC Comics! Stiamo parlando della Villains Collection, una collezione che vede come protagonisti tutti i più grandi cattivi di Gotham del calibro di Joker, Pinguino, Poison Ivy e tantissimi altri nemici di Batman, che potrete trovare su tutti i prodotti di questa imperdibile linea d’abbigliamento esclusiva di Zavvi.

Questa collezione include un gran numero di t-shirt e felpe realizzate in comodo cotone, e disponibili in taglie che vanno dalla S fino ad arrivare alla XXL, con tante grafiche colorate che cattureranno certamente l’attenzione dei molti fan che si annidano tra i nostri lettori. Ogni maglietta è ispirata ai tipici colori di un personaggio, come ad esempio quella di Joker realizzata dalle tonalità pastello di verde e viola del cattivo, con una grande illustrazione sulla schiena ispirata alle più classiche rappresentazioni della Golden Age. Se invece non riuscite a scegliere il vostro Villain preferito, vi segnaliamo la presenza della maglietta a maniche lunghe Arkham Asylum, dedicata al famoso manicomio di Gotham city, che potrà esser acquistata a 21,99€, e che presenta le foto segnaletiche di cattivoni come Joker, l’Enigmista ed il Pinguino.

Come da tradizione di Zavvi, questa collezione non riguarda solo l’abbigliamento, infatti si possono trovare anche alcuni accessori per completare il proprio outfit come magari il berretto, oppure molti oggetti unici per arredare e personalizzare la propria casa come la tazza, il cuscino e persino lo zerbino a forma di insegna Arkham Asylum.

Insomma, avrete capito che questa collezione dedicata ai Villains di Gotham è una linea imperdibile per i fan di Batman, quindi il nostro consiglio non potrò che essere quello di visitare l’apposita sezione del portale, così da poter trovare l’articolo perfetto in base ai vostre passioni. Infine, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di Zavvi, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

