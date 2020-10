Prime Day 2020: fino al 60% di sconto sui software Norton e McAfee!

Le offerte di questo Prime Day 2020 variano tra un gran numero di articoli fisici come elettrodomestici, smart tv, smartphone e computer, e per questi ultimi è sempre utile avere un antivirus, andiamo quindi a vedere le migliori offerte sui software di sicurezza. Su Amazon in queste ore è possibile trovare una selezione di abbonamenti antivirus forniti da due aziende leader nel settore della sicurezza informatica come Norton e McAfee, con i prezzi scontati anche del 60%! Vi ricordiamo inoltre che per poter avvalersi delle promozioni del Prime Day, è necessario essere abbonati al servizio, e potete farlo presso in pochi minuti visitando questo indirizzo.

Tra questi numerosi pacchetti di antivirus, l’offerta che vogliamo segnalarvi è quella riguardante Norton 360 Deluxe 2021 che potrà essere vostro ad un prezzo super conveniente, appena 18,99€ anziché 49,99! Questo abbonamento ha la validità di 15 mesi, si rinnova automaticamente, fornisce una protezione su 5 dispositivi come pc tablet o smartphone e richiede pochi minuti per essere attivato. Nell’abbonamento è presente un sistema di Secure VPN che protegge le informazioni personali attraverso un sistema di crittografia avanzata dei dati in uscita, ed aiuta ad impedire i tentavi di accesso dei malintenzionati attraverso il wi-fi, anche pubblico.

Il servizio Norton 360 Deluxe 2021 include anche un backup dei dati presenti sul pc, nel cloud come misura preventiva contro la perdita dei file a causa di errori fatali del disco rigido o in previsioni di furti. Come protezione per i più piccoli è presente anche un servizio di Password Manager per gestire gli accessi di determinati indirizzi web, facendo di questo pacchetto un’ottima soluzione per le famiglie. Con Norton 360 Deluxe 2021 è possibile monitorare le comunicazioni tra i computer e bloccare tutto il traffico non autorizzato attraverso un sistema di firewall, adatto sia per i sistemi Windows che per i Mac. Inoltre la funzione di SafeCam avvisa immediatamente i tentativi di accesso alla webcam, e li blocca tempestivamente, mantenendo in sicuro la propria privacy.

Le promozioni dei sistemi di protezione Norton e McAfee sono molteplici e dalle varie caratteristiche, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da poter trovare l’antivirus giusto per le vostre esigenze. Infine, prima di lasciarvi ai vari dettagli dei numerosi pacchetti di antivirus, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

