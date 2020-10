Amazon Prime Day 2020: elettrodomestici delle migliori marche a prezzi imperdibili!

Continua il Prime Day 2020 con sconti su migliaia di prodotti fino a domani, 14 ottobre 2020 e con lui continua anche nostra carrellata sulle migliori offerte del Prime Day. È arrivato il momento di concentrarci sulle promozioni riguardanti gli elettrodomestici: anche per questa categoria Amazon offre sconti fino al 50% su molti prodotti, ma vi ricordiamo che per accedere a queste offerte dovete essere iscritti ad Amazon Prime, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di sottoscrivere il vostro abbonamento prima della fine delle offerte, specie considerando che, qualora non siate mai stati abbonati Amazon Prime, i primi 30 giorni della promozione sono gratuiti!

Tra le offerte più interessanti c’è sicuramente il robot aspirapolvere Neato Robotics D650 che rispetto al prezzo di partenza pari a 799,99€ potrà essere vostro a 349,99€, praticamente metà prezzo! Parliamo di un prodotto completo immaginato per chiunque abbia un piccolo amico nelle proprie case: Neato Robotics D650 ha infatti molte funzioni pensate per pulire efficacemente anche in loro presenza, rendendo l’ambiente pulito da polvere e peli di animale in maniera assolutamente efficace.

Neato Robotics D650 è stato programmato per seguire percorsi in linea retta, pulendo in maniera progressiva le stanze che gli avete assegnato e non in modo pseudo casuale come altri prodotti: ciò gli permette un maggiore controllo del lavoro svolto e una pulizia molto più profonda, permettendogli anche di funzionare in assenza di luce sfruttando la tecnologia Lasersmart per scansionare e mappare tutta la casa. La sua particolare forma a “D” inoltre gli permette di raggiungere la polvere anche negli angoli e lungo le pareti della vostra casa, caratteristica non frequente in questi elettrodomestici che di solito possiedono una forma circolare. Neato Robotics D650 può essere gestito tramite l’applicazione dedicata Neato Robotics, disponibile sia per Android che per iOS, ha un’autonomia di due ore e tornerà autonomamente a ricaricarsi per poi ripartire nel caso non abbia finito i suoi compiti.

Per quanto questo prodotto sia interessante, non è l'unico elettrodomestico in offerta per l'Amazon Prime Day

