Prime Day 2020: seggiolini, passeggini e carrozzine a prezzi imperdibili!

Sembrano non finire mai le offerte dell’Amazon Prime Day e tra queste non mancano anche quelle dedicate alla prima infanzia, con il portale che sta riponendo particolare attenzione al mondo di passeggini e carrozzine, utili per trasportare il vostro bambino in totale sicurezza e con il massimo comfort, dato che gli articoli proposti dal portale includono principalmente modelli delle migliori marche, come ad esempio la nota Foppapedretti. Molte le proposte ma, come sempre, prima di proporvi gli articoli in sconto, vi ricordiamo che per accedere alle proposte del Prime Day 2020, è fondamentale essere iscritti ad Amazon Prime, così che possiate accedere non solo a questa, ma a tutte le altre proposte in sconto messe a disposizione dal portale.

Ribadito ciò, è importante sottolineare l’ampiezza del numero di proposte da parte di Amazon che, per altro, pare essersi impegnato non solo nel proporci un gran numero di prodotti, ma anche – e soprattutto – nell’offrire soluzioni di acquisto che potessero soddisfare un po’ tutte le tasche. Non importa infatti quale sia il vostro tetto massimo, dal momento che ci sono numerose offerte interessanti anche su quegli articoli che già godevano di un prezzo allettante ancora prima dell’arrivo del Prime Day. Tra questi, vi segnaliamo il seggiolino Foppapedretti Isokompass, che può essere acquistato in questo momento quasi a metà prezzo a poco più di 200,00€ invece di 379,00€, un’occasione che sicuramente non capita tutti i giorni e che quindi bisogna approfittare prima che la promozione termini o, peggio ancora, prima che lo stock finisca.

Utilizzabile esclusivamente in veicoli predisposti di sistema isofix, il Foppapedretti Isokompass è un seggiolino omologato per il gruppo 0+/1, ovvero fino a 18 kg, adatto quindi teoricamente per bambini di circa 4 anni. Avanzato ma facile da usare, dispone di un’imbragatura a 5 punti regolabile con protezioni pettorali, oltre al poggiatesta, anch’esso regolabile, e da un rivestimento sfoderabile. La massima protezione è garantita dal fatto che questo seggiolino non si fissa semplicemente al sedile ma diventa parte integrante della scocca dell’auto.

Un seggiolino di grande qualità e che quindi merita di essere preso in considerazione, cosi come tutti gli altri modelli disponibili nel Prime Day, ed ecco perché consigliamo di visitare la pagina dedicata all’iniziativa in modo che potrete scegliere voi stessi quello che più si adatta al vostro scopo. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, che sicuramente saranno numerosi considerate le offerte, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Prime Day in tempo reale e dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

