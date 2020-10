Set Lego: le migliori offerte del Prime Day 2020

Finalmente è tempo di parlare di Lego! Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte della giornata relative il nugolo di sconti di questo eccitante Amazon Prime Day 2020, vi segnaliamo ora che Amazon ha messo a disposizione anche alcune offerte relative ai set Lego, anch’essi facenti parte delle proposte in sconto per i clienti Prime, motivo per cui se siete fan dei mattoncini danesi, quel che dovreste fare prima di subito è iscrivervi ad Amazon Prime, così che possiate accedere alle proposte a tema Lego (e soprattutto in sconto) che il portale ha messo a disposizione dei suoi utenti.

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

La cosa davvero intrigante è che questa proposta di set Lego in offerta non si basa meramente sui set più piccoli, o sulle proposte più scontate (come è il caso, ad esempio, dei set Hidden Side), ma anche su articoli di primissimo piano, non troppo vecchi e raramente scontati, come è il caso del bellissimo set Lego Technic dedicato al Land Rover Defender, resosi disponibile appena un anno fa, e capace di riprendere in pieno il design, il fascino e la grinta dello storico veicolo inglese.

Proposta con la sua classica livrea verde militare, questa riproduzione a marchio Lego Technic ripropone con grande fedeltà le forme e i dettagli del veicolo reale, offrendo ai costruttori Lego anche moltissimi dettagli che contribuiscono a dare un certo realismo al set, come cerchi, interni e persino bagagli (apribili!) sul tettuccio! Composto da 2.500 pezzi per 22 cm di altezza, 42 cm di lunghezza e 20 cm di larghezza ed è anche dotata di un motore a 6 cilindri in linea con pistoni mobili sotto il cofano, trazione integrale funzionante con 3 differenziali, sospensioni indipendenti su entrambi gli assi e un verricello funzionante!

Un set a dir poco strepitoso che, grazie alle offerte del Prime Day, potrà essere vostro a soli 139,90€, in virtù degli originali 179,99€. Uno sconto non da poco per un set Lego, specie se appartenente alla più blasonata (e costosa) serie Technic, da sempre più per adulti che per bambini. Come spesso accade, non ci è dato sapere se le offerte proposte qui sotto si esauriranno o meno con lo scadere della giornata di oggi, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di affrettarvi ad effettuare i vostri acquisti.

Di seguito, dunque, vi offriamo quelle che sono – a nostro giudizio – le offerte Amazon che non potete assolutamente lasciarvi sfuggire se siete dei fan Lego! Ovviamente, al di la di questa proposta, l’invito è quello di seguire la nostra verticale dedicata alle offerte che è già piena di sconti e promozioni relativi all’Amazon Prime Day 2020. Allo stesso modo, vi suggeriamo sia di iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Prime Day in tempo reale e dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

Prima di effettuare i vostri acquisti, ricordate che dovete avere all’attivo un abbonamento Amazon Prime, senza il quale non avrete la possibilità di accedere alle ottime proposte del portale. Al costo di appena 36 euro all’anno (o 3,99€ al mese), Amazon Prime non solo vi darà la possibilità di accedere al Prime Day, ma vi offrirà anche accesso illimitato a film e serie TV, nonché più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità con Amazon Music, e di centinaia di eBook e fumetti con Prime Reading, senza contare i contenuti in-game e giochi ogni mese senza costi aggiuntivi con Prime Gaming. Oltre alle ormai ben note spedizioni gratuite ed al servizio di ritiro tramite le cassette Amazon HUB. Insomma, un servizio eccellente che, proposto ad un costo ridicolo, si ripagherà della spesa in pochissimi mesi, nell’arco di poche spedizioni. Buon Prime Day a tutti!

Le migliori offerte sui set Lego del Prime Day 2020

Le migliori offerte dalle altre categorie

Le migliori offerte del Prime Day 2020

Altre offerte del Prime Day 2020

Altre offerte Amazon

Amazon Music – Per soli 0,99€ per 4 mesi i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a oltre 60 milioni di brani senza pubblicità.

Per soli per 4 mesi i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a Audible – I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un buono sconto di 10€ da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it.

I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it. Kindle Unlimited – I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi per 9,99€ per 3 mesi.

I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi per Amazon Fashion – Fino al 40% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable.

su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable. Amazon Warehouse – I clienti Amazon Prime risparmiano un ulteriore 20% su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora.

I clienti Amazon Prime risparmiano su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora. Prime Now – Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime riceveranno 5€ di sconto ogni 5 prodotti acquistati.

– Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime Prime Video – Per tutta la durata di Prime Day, tutti i clienti possono accedere ad una selezione di film in offerta da acquistare a 4,99€ o noleggiare a 1,99€.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!