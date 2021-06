Sneakers: le migliori offerte del Prime Day 2021

Se le offerte dedicate all’abbigliamento che vi abbiamo proposto in occasione di questi Prime Day 2021 non dovessero avervi soddisfatto, allora sarete felici di sapere che ora restiamo sul tema, offrendovi quelli che sono gli sconti che Amazon sta dedicando ad un settore molto specifico del vestiario, ovvero le scarpe e, per la precisione, le sneakers, ovvero le celebri scarpe basse molto amate dai fan dello street wear.

Ed a ben vedere, c’è di che essere allegri, perché con questa promozione, Amazon sta scontando alcuni dei più apprezzati modelli del settore, con marchi come Vans decisamente al centro dell’attenzione! Il bello è che c’è spazio davvero per ogni gusto e stile, da chi cerca soluzioni colorate ed estrose con cui arricchire il proprio outfit, sino a modelli più classici ed intramontabili, come l’amatissima Vans Ward Canvas, che potrete pagare addirittura soli 32,70€, premessa – ovviamente – la disponibilità della taglia.

Celebre in tutto il mondo per la sua suola bassissima e le sue fantasie stravaganti (tra cui la celebre colorazione a scacchi), la Vans Ward Canvas è realizzata in tela con fodera in tessuto e suola di gomma in stile “waffle”, come da tradizione per il marchio, adornata sul lato con la tipica fascia ondulata delle sneakers Vans. Dispinivvile in varie colorazioni, tra cui anche l’introvabile tinta full black, la Vans Ward Canvas è una scarpa bellissima ed elegante, perfetta tanto per lo skate quanto per un abbigliamento distinto ma casual, ed è incredibile che dal suo prezzo originale di 70,00€ sia oggi disponibile a poco meno di 35 euro!

Stiamo parlando di uno sconto del 50% che, in ogni caso, sarà appannaggio solo degli utenti Amazon provvisti di un abbonamento attivo al servizio Amazon Prime! Senza, infatti, non potrete accedere agli sconti, ed è per questo che, anzitutto, vi suggeriamo di iscrivervi prima di subito ad Amazon Prime o ad Amazon Prime Student (stesso servizio, ma con uno sconto della sottoscrizione riservato agli studenti), specie considerando che i primi 30 giorni sono del tutto gratuiti qualora sia la vostra prima sottoscrizione!

Detto questo, vi lasciamo alla nostra selezione sneakers in offerta, suggerendovi, vista la scelta vastissima, anche di consultare anche la pagina Amazon dedicata, così da non perdervi nessuna delle ottime proposte del portale. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

